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Жители Ясенева побывали в усадьбе «Гуслицы»
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Жители Ясенева побывали в усадьбе «Гуслицы» 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Самые активные участники центра спорта и досуга «Соц-Ин» (клуб «Кайманчик») научились столярничать и вышивать.
Творческий центр «Гуслицы» находится в подмосковном поселке Ильинский погост. Туда может приехать любой человек, чтобы проявить свои таланты. В усадьбе «Гуслицы» есть столярная мастерская, киностудия, звукозаписывающая студия, театральная зона, а также большие залы для выставок и встреч. В каждой мастерской есть инструктора, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком. Для ясеневцев сначала была проведена подробная обзорная экскурсия, а потом дети разошлись творить в мастерские. Особенно маленьким ясеневцам понравилось рисовать и столярничать.
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