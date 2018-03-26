Жители Ясенева побывали в усадьбе «Гуслицы»

Самые активные участники центра спорта и досуга «Соц-Ин» (клуб «Кайманчик») научились столярничать и вышивать.

Творческий центр «Гуслицы» находится в подмосковном поселке Ильинский погост. Туда может приехать любой человек, чтобы проявить свои таланты. В усадьбе «Гуслицы» есть столярная мастерская, киностудия, звукозаписывающая студия, театральная зона, а также большие залы для выставок и встреч. В каждой мастерской есть инструктора, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком. Для ясеневцев сначала была проведена подробная обзорная экскурсия, а потом дети разошлись творить в мастерские. Особенно маленьким ясеневцам понравилось рисовать и столярничать.