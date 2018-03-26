«От провинции к столице»: поэтесса Ольга Гайдук

Начало

Могу сказать, что пишу всю жизнь. Не помню себя без поэзии. На первые детские потрясения отвечала только стихами — причем творчеством всегда хотелось делиться. Никогда не писала «в стол».

Школьные стихи

Иногда поэзия выручала, «прикрывала» и даже решала некоторые проблемы школьной жизни. Например, в восьмом классе нам начали преподавать химию, которую я совершенно не понимала, и, когда решался вопрос о годовой оценке, я написала преподавателю стихотворение в духе письма Татьяны: «Я к Вам пишу, пишу с надеждой. Чем мне незнанье оправдать? Науку химии прилежной, увы, не суждено мне знать…». Так волновалась за успех предприятия, что до сих пор помню это стихотворение наизусть. Сработало. Поставили незаслуженную четверку.

Школьные годы были хорошими, интересными и совсем не похожими на школьные. Некоторые учителя стали мне большими друзьями. Мы много времени проводили в научных и творческих работах, беседовали. Потом, в университете, было так же, но появилось больше свободы. Творческой, личной. Новые знакомства. Я сосредоточилась на самопознании, чувствах,

людях, отношениях. Все это питало поэзию и насыщало стихи смыслами и эмоциями.

Первые выступления

Первое большое выступление в Саратове состоялось в 2016 году в ночном клубе ONAIR. Это место всегда было точкой сбора для моих друзей, их друзей, наших знакомых. Мы с композитором и певицей Аней Вишняковой провели там отличный творческий вечер. Анна Вишнякова — первый композитор, написавший музыку на мои стихи, к тому же, очень талантливый. С тех пор я работаю с разными музыкантами, но наш дуэт для меня первый и особенный. Фото: из личного архива Ольги Гайдук

Через год мы повторили событие на той же сцене в новом формате — людей собралось больше, подключились СМИ, мы чувствовали себя еще увереннее и выглядели гармоничнее. В апреле 2017 года состоялась презентация моей первой книги «Между нами». Этот день я помню всегда.

Песни для победительницы шоу «Голос»

Осенью 2017 года со мной связалась Саша Воробьева и предложила стать автором текстов песен ее первого сольного альбома. О таланте Саши Воробьевой в городе все знали с первых выпусков третьего сезона шоу Голос. Я ночью же приступила к написанию первого текста. Саша назвала нашу первую песню «Мечтатели», а я называю ее «Ночь». Авторский материал для настоящего артиста — отражение души, собственный образ в глазах зрителя, поэтому очень важно, чтобы и автор текстов, и музыкант–исполнитель понимали, чувствовали друг друга. Процесс долгий. Творческий.

Первая книга

Издание книги, тем более первой — это чувство счастья, свободы, ответственности одновременно. Издать книгу мне помог брат. Поддержал во всех смыслах. Это большой творческий и организационный процесс. И всегда трудный выбор — как оформить обложку, какие отобрать стихи, нужны ли иллюстрации. В мою книгу заложен принцип: «ничего не должно отвлекать от поэзии». Может звучать жестковато, но он мне близок. В книге это выразилось в структурности, отсутствии долгих прозаических выступлений, иллюстраций.

Фото: из личного архива Ольги Гайдук Что может отвлекать от поэзии? Да все что угодно. Пусть хотя бы в книге ничего не отвлекает. Читатель — человек, который уважает слово, ценит форму и стиль. Не противопоставляет друг другу разум и чувства, при этом является чувственным человеком. Я всегда говорю, что поэт, как никто другой, должен отвечать за свои слова. Своего читателя мне бы тоже хотелось видеть таким.

"Таврида"

"Таврида" — интересный опыт. Не могу сказать, что мне близка эта коллективная, в каком-то смысле пионерская история. Я имею в виду саму систему, способ проведения времени. Но зато это всегда бесценные знакомства, общение. Люди — это вообще самое главное. На Тавриде я познакомилась с очень талантливыми личностями, профессионалами. Так вышло, что некоторые из них во многом повлияли на мой дальнейший путь, и творческий, и жизненный. В том числе и на переезд в Москву. А значит, спасибо «Тавриде»!

Столица

Я обожаю свой родной город. Саратов для меня — это семья, любовь, дружба. В самых широких смыслах. Долгое время о переезде я даже не думала. Но в какой-то момент оказалась в тупике. Профессиональном, творческом, и, как следствие, личном. Новые знакомства, которые произошли на форуме в Крыму, привели меня в Москву. Мне предложили интересную творческую работу, стали видны перспективы для поэзии. Я достаточно быстро приняла решение, и близкие поддержали.

Москва дала скорее не толчок к творческому росту, а возможности. Показала новые формы существования поэзии. При этом я бы не стала увязывать все процессы со сменой города, с переездом в столицу. Многие любят эту параллель, но я повторюсь: самое главное — это люди. И душа, которая живо реагирует на перемены.

Новые стихи

В Москве стихи начали меняться. Круг тем расширился, поменялся угол зрения. В первые недели жизни в новом городе под влиянием некоторых событий было написано такое стихотворение:

Мы проснулись, и оба города стали чужими, Опустели, как будто в них никогда не жили. И в одном из них меня приняли, окружили, И вписали в округлость чьих-то великих дел.

А в другом меня выдали. Выбили. Разболтали. Побросали наружу чипами и болтами. Поменяли места, но местами менять не стали. Разобрали замок. И разграбили дом до стен.

И дороги раздвинулись и обнажили пропасть, Оба города затопили грудную полость, Но смеётся душа, и за ней повторяет голос, Оттого, что не достаётся ни тем, ни тем.

Сентябрь, 2017

"Московский театр поэтов"

А потом настало время «Московского театра поэтов». Это команда талантливых людей, молодых, мощных поэтов. Про таких говорят — «наши люди». Они делают большое дело. Много выступают, работают сами и дают возможность быть услышанными другим. Ежегодно проводят «Филатов Фест» — всероссийский фестиваль поэзии, собирающий талантливых авторов со всей страны. Руководит процессом Влад Маленко. Он не разрешает поэтам переставать верить в себя и уж тем более переставать работать. Мы много где выступаем — от камерных московских арт-кафе до главных площадок страны. Выступали в Большом театре. Ощущения всегда разные. Даже друг друга мы каждый раз открываем с новой стороны, и это невероятно.

"Московский театр поэтов" — очень живая система. Наверное, ни один театр не открыт так для новых имен и новых лиц. Это очень важно для современной поэзии. Фото: из личного архива Ольги Гайдук

Возвращение

Уехав из Саратова, я в тот же момент решила в него вернуться. Вернуться с новой поэтической программой. И я понимала, что возвращаться «с пустыми руками» нельзя — я непременно должна пригласить в любимый город кого-то талантливого, самобытного, интересного — такого, как Марина Кацуба. Марина — талантливый автор, у нее широкая аудитория читателей и зрителей, и это закономерно. Ее стихи отличаются той самой лаконичностью в сочетании с чувственностью — это то, мимо чего сложно пройти в поэзии. Думаю, у наших стихов есть точки соприкосновения, и при этом они очень разные — это и легло в основу совместного проекта.

"КВАРТИРА" — это откровенный разговор двух поэтов друг с другом и со зрителем, это авторский поэтический взгляд на вещи и явления. Это проект, в котором мы расширяем привычные представления о поэзии, показываем, что на самом деле она — везде, она здесь и сейчас, она готова говорить на языке времени, и при этом быть вне его.

Выступать в родном городе всегда более волнительно с одной стороны, с другой — в такие минуты как никогда чувствуешь себя дома. Я не знаю, что может быть дороже, чем встретиться глазами с мамой во время чтения стихотворения. Это важнее оваций и взглядов тысячной аудитории. С Саратовом я связываю самые разные творческие планы. Пока там остается хоть один человек, который меня ждет, буду приезжать туда сама и привозить талантливых людей. В этом году меня пригласили в качестве поэта на Собиновский фестиваль. Я знаю, насколько это культурное событие важно для Саратова, и мне приятно быть его частью. Без поэзии сегодня сложно представить отдельные виды искусства. Поэзия прекрасно сочетается с живописью, кинематографом, и, конечно, музыкой. И при этом продолжает искать собственные актуальные формы жизни. Это то, чем мы занимаемся каждый день.