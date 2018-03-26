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Николая Баскова штрафуют за лишний вес
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Николая Баскова штрафуют за лишний вес 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nikolaibaskovНиколая Баскова штрафуют за лишний весСтройная фигура дается Николаю Баскову (41) не так легко, как может показаться. Артист не скрывает, что любит вкусно поесть и потому должен следить за своим весом. Оно и понятно, ведь внешность — рабочий инструмент любого исполнителя. За минувший год Басков объехал всю страну с грандиозным шоу «Игра»: на сцене шикарные декорации и специально сшитые костюмы. Последние сидят с иголочки, так как артист регулярно ходит в тренажерный зал, где занимается под руководством тренера. Певец рассказал в интервью «Стархиту» о том, что его даже штрафуют за набранные килограммы: Сейчас я вешу 77 кг. У меня профессиональный тренер, массажист. Конечно, и срывы бывают. Но в таких случаях, попадаю на деньги: если прихожу на тренировку и вешу больше, то приходится платить инструктору двойной гонорар.
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 15 Мар 2018 в 11:49 PDT  По словам Николая, больше всего он любит домашнюю, мамину еду. Коронные блюда Елены Николаевны — сырники и тушеный кролик. Конечно, Басков нечасто позволяет себе калорийные мамины разносолы, а только лишь по праздникам. В основном, певец заказывает диетическое меню на день, которое ему доставляют уже в готовом виде. Готовит ли певцу его невеста Виктория Лопырева (34)? Сомневаемся, ведь модель и сама тщательно следит за фигурой, избегая лишних калорий. Читай также о том, почему Николай Басков сменил имидж и стал брюнетом с усами.
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 15 Мар 2018 в 5:33 PDT  Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 22 Мар 2018 в 2:04 PDT
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