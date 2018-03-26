«Пошумим, нэ!» Окунаемся в культуру Японии на фестивале «Бункасай»

Пока искал нужный корпус иняза, опоздал на 10 минут. Сразу стало как-то неловко. Всегда точен и именно сейчас опоздать на японский фестиваль! А ведь это очень пунктуальный народ. Но, как выяснилось, ни один японец не принимал в нём участие, и сам фестиваль задержался с началом. Зато сразу видно нашу черту — даже опаздывая, люди не спеша заходят в зал и, изучив взглядом пространство, занимают места. Место оказалось небольшим, на 50-60 мест, и было заполнено где-то на три четверти. Публика порадовала разнообразием возрастов: школьники, несколько пенсионеров, студенты, пара молодых мамочек с детьми, взрослые мужчины.

— Несколько лет хожу, интересно посмотреть на ребят и их задумки, — говорит уже после выступления зрительница Светлана Деникина. — Вот с дочкой пришла в этот раз, только ей неинтересно, маленькая ещё. Может, вернёмся, когда подрастёт. Надеюсь, что фестиваль так и будет проводиться каждый год.

Перед началом ведущая попросила поднять руки тех, кто здесь впервые. Большинство. Все засмеялись. Ведь уже 11 год проходит этот фестиваль, а многие о нём и знать не знают. Она также напомнила, что вся программа разделена на две части: концертная часть и затем мастер-классы с презентациями. Началась первая.

Студенты поставили небольшую пьесу по рассказу японского писателя Синъити Хоси «Эй, выходи!». Впереди меня женщина сидела с электронной книгой и бегло переводила взгляд на сцену и обратно. Заглянув из-за спины в «читалку» и убедившись, что у неё открыт как раз этот рассказ, сразу подумал: «Подготовилась!». Ребята же играли почти без слов, но активная жестикуляция прекрасно передавала их посыл. Пока исполняли пьесу, спели пару русских песен, например, «Мы идём с конём по полю вдвоём». Правильно, интеграция должна быть. Несколько раз кто-то громко прыснул от смеха.

По окончании сценки две девушки спели спокойную японскую песню под лиричную мелодию гитары. Непонятно, но красиво.

А вслед за этим был понятный многим хайку-баттл. Ребята сделали интересную и качественную отсылку на «Versus Battle» (площадка, где рэперы вступают в словесную борьбу). Даже вместо знаменитой для молодёжи фразы «Пошумим, *****!» они выдали «Пошумим, нэ!». И цензура, и японский элемент всё-таки.

Два парня представляли собой родоначальников и известнейших мастеров этой японской формы стихосложения. Халаты с кроссовками — один в один японские поэты Средних веков. Выступление «хайкоплётов» оказалось самым ярким и запоминающимся элементом концертной части. После каждой ударной строки зал смеялся и аплодировал. Получилось действительно достойно, потому что ребята смогли передать смысл и смех в своеобразной форме хайку.

Затем ведущая провела небольшую лекцию о японской народной музыке и культе предков. Оказалось, что почти все японцы боятся детских песенок. Вернее, их смысла. Публика не поняла и начала шушукаться, мол «дурачки». Но через несколько минут все ощутили на себе причину страха японцев. На экране, который находится в глубине сцены, появился текст двух песен. На японском и русском языках. Читаешь и не понимаешь, чего ж тут бояться?

Очевидного смысла для детской песенки тоже нет. Заиграло исполнение этих текстов. Первый вариант был с детскими голосами, второй — с грустным мужским под мрачную музыку. Что-то как-то не по себе. Разве ж так поются детские песни? И тут я заметил, что стало как-то темно. Точно! Ещё поначалу окна были прикрыты тёмной тканью. А теперь ещё и искусственный свет начал тускнеть. Хороший и малозаметный ход для погружения в атмосферу разговора. Затем лектор пояснила смысл слов, кажущихся бессмысленными. А вкупе с манерой исполнения начинаешь понимать японцев.

В это время было приятно наблюдать за публикой. Это не простая лекция, куда приходят от нечего делать или по обязанности. Люди пришли по своему желанию и полностью погружались в происходящее, многие снимали видео и делали фото.

По окончании концертной части публика, поблагодарив выступающих и организаторов овациями, быстренько вытекла из зала и разлилась ручейками по аудиториям мастер-классов.

Я стал очевидцем, как молодой человек выловил организатора в коридоре и спросил про угощение, мол обещали в программе. Она ответила, что произошла какая-то накладка и еды, к сожалению, не будет. Парень расстроился и кивнул с долей уныния. Развернулся и ушёл. Студент, наверное. Отсутствовало и обещанное выступление по кендо от спортивного клуба Футагава.

— Инициатива проведения подобного фестиваля исходила от японской преподавательницы и тогдашнего директора центра Михаила Подкорытова, которые решили провести такой же фестиваль «Бункасай», как в японских школах и вузах, — рассказала корреспонденту NN.RU директор японского центра НГЛУ Мария Кострова. — Первый фестиваль состоял только из концертной программы и был совсем маленький, даже проводили не в зале, а в большой аудитории. Формат не очень меняется, такой уже около трёх лет где-то. Рады новым лицам, хочется, чтобы нас знали больше.

Не было лидирующего мастер-класса, все аудитории разделили примерно одинаковое количество людей. Но веселее всего было там, где играли в маджонг и го, а также участвовали в японском караоке. Женщины постарше или с детьми занимались икебаной (традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов в специальных сосудах), молодёжь ушла слушать лекцию про «границы прекрасного». В общем, место нашлось всем желающим.

Поскольку это «перекрёстный год», то он не ограничится только этим фестивалем. Весной состоятся ещё два мероприятия, на второе даже прибудет японская делегация. Обещают поучаствовать, показать японский народный танец и угостить традиционной едой. Всю интересующую информацию можно будет найти на сайте НГЛУ или в группах японского центра в социальных сетях.