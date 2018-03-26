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1 апреля в Казани начнется генеральная уборка
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1 апреля в Казани начнется генеральная уборка 

Казанский Портал 1 час назад
1 апреля в Казани начнется генеральная убора — традиционный весенний двухмесячник санитарной очистки и благоустройства. Город очистят от накопившихся за зиму мусора и грязи. Власти хотят, чтобы гостям чемпионата мира по футболу Казань запомнилась идеальной чистотой.
В порядок приведут дворы, парки, зеленые зоны вдоль улиц, светофоры, дорожные знаки, фасады зданий и детские площадки. Очистят, отремонтируют и покрасят заборы, остановки, опоры освещения, урны и многое другое.
Мэрия надеется на то, что в субботниках примут участие 160 000 казанцев. Любой желающий может организовать группу единомышленников и убраться на каком-нибудь участке. За инвентарем нужно обращаться в городские администрации, управляющие компании и комитет внешнего благоустройства.
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