Лекция «Психиатрия в мире Гарри Поттера» пройдет в Петрозаводске

Горожан приглашают на научно-популярную лекцию, которая позволит иначе взглянуть на волшебный мир поттерианы.

31 марта в 17:00 в арт-пространстве Agriculture пройдет лекция, на которой расскажут, как психиатрия представлена в мире книг о Мальчике, Который Выжил. Лекцию проведёт врач-психиатр, научный журналист Виктор Лебедев

В ходе вечера вам расскажут о том, какие уроки, кроме Защиты от Тёмных Искусств может преподать Римус Люпин. А также же обсудят одного самовлюблённого мага, потерявшего память и затронут тему чтения мыслей.

Всех, кто придет на лекцию с атрибутами вселенной Гарри Поттера , ждет приятная скидка на стоимость входа.

Подробнее можно узнать в официальной группе в «Вконтакте»: https://vk.com/lebedevlecture