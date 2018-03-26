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Лекция «Психиатрия в мире Гарри Поттера» пройдет в Петрозаводске
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Лекция «Психиатрия в мире Гарри Поттера» пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горожан приглашают на научно-популярную лекцию, которая позволит иначе взглянуть на волшебный мир поттерианы.
31 марта в 17:00 в арт-пространстве Agriculture пройдет лекция, на которой расскажут, как психиатрия представлена в мире книг о Мальчике, Который Выжил. Лекцию проведёт врач-психиатр, научный журналист Виктор Лебедев.
В ходе вечера вам расскажут о том, какие уроки, кроме Защиты от Тёмных Искусств может преподать Римус Люпин. А также же обсудят одного самовлюблённого мага, потерявшего память и затронут тему чтения мыслей.
Всех, кто придет на лекцию с атрибутами вселенной Гарри Поттера, ждет приятная скидка на стоимость входа.
Подробнее можно узнать в официальной группе в «Вконтакте»: https://vk.com/lebedevlecture
По материалам: ptzgovorit.ru
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