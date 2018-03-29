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Активисты ОНФ участвуют в проверках соблюдения пожарной безопасности в регионах
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Активисты ОНФ участвуют в проверках соблюдения пожарной безопасности в регионах 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правоохранительные органы будут привлекать представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) к проверке в регионах объектов на предмет соблюдения техники пожарной безопасности, сказано в пресс-релизе организации.
В рамках мероприятий особое внимание будет уделено работе систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационным путям выхода, наличию средств пожаротушения.
Проверки c участием активистов ОНФ состоялись во Владимирской, Свердловской областях и нескольких других регионах.
Народный фронт в рамках деятельности проводит несколько мониторингов и рейдов по различным темам. В частности, у участников проекта «Народная оценка качества» уже имеется опыт проведения проверок обеспечения режима безопасности в школах и детсадах.
Представители организации занимались проверкой систем контроля входа-выхода, наличия охраны и ограждения территории, состояния подъездных путей и эвакуационных выходов.
Также в рамках инспекций по оценке качества организаций социальной сферы эксперты проекта планируют уделять больше внимания вопросам пожарной безопасности в детских образовательных учреждениях и поликлиниках.
«Представители ОНФ на местах активно подключились к проверкам зданий на предмет пожарной безопасности. Эти вопросы всегда требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения страшных трагедий, подобных кемеровской», — заявил председатель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
Проверки в регионах проводятся после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли, по последним данным, 64 человека, среди которых 41 ребёнок.
28 марта указом Президента России Владимира Путина был объявлен днём общенационального траура по погибшим в пожаре.
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