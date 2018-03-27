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В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ
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В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Он приурочен к 85-летию режиссера Александра Митты. В кинотеатре «Тула» покажут картину «Звонят, откройте дверь». Вход бесплатный. Всех желающих ждут 28 марта в 18.00, сообщает официальный портал Москино.
Напомним, кинотеатр «Тула» находится по адресу: ул. Кухмистерова, д.4.
Необходима предварительная регистрации на официальном портале «Москино».
Напомним, картина «Звонят, откройте дверь» 1965 года выпуска.
Двенадцатилетняя Таня (дебют Елены Прокловой) души не чает в пионервожатом Пете (Сергей Никоненко) и готова ради него на любые подвиги, в том числе и на поиски первых пионеров. (то)
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