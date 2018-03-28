Москвичам расскажут о тайне личности Максима Горького

28 марта в библиотеке № 180 Юго-Западного округа состоится лекция «Богостроительство Максима Горького: оправдание человека» приуроченная к 150-летию со дня рождения великого русского писателя.

Перед собравшимися выступит доктор филологии, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, хранитель Музея-библиотеки Н. Ф. Федорова Анастасия Гачева. Лектор расскажет о том, в чем тайна личности Горького и что такое горьковский «Человек» — одинокий титан, наподобие Сверхчеловека Ницше, или же тот, кто из любви к ближнему своему способен превозмочь самого себя. А завершится лекция коллективным чтением и анализом финала горьковской повести «Исповедь».

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Профсоюзная, д. 92. Начало в 19.30, вход свободный.