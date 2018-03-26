Аня Плетнева и Алексей Романоф выступили дуэтом

Сразу после примирения и выпуска новой песни Алексей Романоф Анна Плетнёва вместе вышли на сцену. Но и поклонники и музыкальные критики отметили, что «Винтаж», какой мы знали группу в первые годы существования, уже не вернуть.

«Вот и воссоединились! Мои любимые Аня Плетнева и Лёша Романоф! Всего на одну ночь и на один раз. Ради выступления в Центральной Станции. Перед своей самой преданной и восторженной публикой. Сенсация! История!» — прокомментировал совместное выступление основателей коллектива Артур Гаспарян

«Жаль, что скоротечная», — добавил журналист, назвав «Винтаж» артефактом. К его ностальгии присоединились и поклонники коллектива. Многие написали, что скучают по «Еве», «Роме-Роману», «Одиночеству любви» и другим бессмертным хитам группы. Но нашлись и те, кто высказался «за» замену коллектива на такой дуэт. «‘Винтаж’ — это и есть Плетнева и Романоф», — прокомментировала выступление Ани и Леши одна из поклонниц. ;