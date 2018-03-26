Spice Girls озвучат супергеройский мультфильм

Бывшие участницы группы Spice Girls примут участие в создании анимационного фильма о девушках-супергероях. Виктория Бекхэм , Джери Холливелл, Эмма Бантон , Мэл Би и Мелани Си озвучат героинь мультфильма, созданных на основе образов самих солисток.

Какая киностудия возьмется за проект неизвестно. Бывший менеджер поп-группы Саймон Фуллер и сами участницы Spice Girls никаких комментариев по этому поводу пока не давали. Как сообщает издание Variety, ссылаясь на инсайдера, — «The Spice Girls думают о большой франшизе в глобальном масштабе. То, что нужно Marvel или Disney ».

Напомним, что в феврале СМИ писали о воссоединении Spice Girls и планах группы отправиться на гастроли в Великобританию и США летом 2018 года, однако Виктория Бекхэм отказалась от участия. Позже Фуллер заявил, что группа все-таки поедет в тур, но не в полном составе.