Поздравление из… 4018 года? Почему Валерия Леонтьева так тянет в Петербург

В марте День рождения у народного артиста Валерия Леонтьева . По неизменной традиции, он отмечает его на сцене главного концертного зала Петербурга.

От подсобки до эстрады

С Петербургом городом у Леонтьева особая любовь. Первый раз выступив в БКЗ «Октябрьский» 30 лет назад, он ощутил такую доброжелательность и драйв, что теперь подпитывается этой энергетикой постоянно. Есть у «звезды» и личные пристрастия. Так Леонтьев обожает буфет БКЗ и особенно гречневую кашу, приготовленную местными поварами, о чём не забывает сказать со сцены и сделать комплимент кудесникам кухни.

Мало кто знает: прежде чем стать к микрофону, Леонтьев перепробовал немало профессий. По его биографии можно изучать географию страны. Только в Коми начинающий артист исколесил десятки тысяч километров с гастролями своего коллектива «Эхо», за что и получил первый в жизни почетный знак «Отличник культурной работы на селе». Сын оленевода, он был подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном комбинате, тесёмщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике («грязь с рук отмыл только через несколько месяцев после увольнения», — как-то признался он сам), почтальоном, электриком, портным. Мечтал стать океанологом, но не хватило денег, чтобы поступить в Дальневосточный университет.

А вот карьера горняка была вполне реальной. Переехав в Воркуту, будущий кумир публики стал студентом филиала Ленинградского горного института, работал лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений.

Титула не досталось

Судьба распорядилась иначе. Сегодня он мега-звезда, и его приезд всегда становится настоящим праздником. Вот и эти три мартовских дня прошли при полном аншлаге и порадовали поклонников творчества великого артиста, который не устаёт удивлять. Современное шоу, великолепный балет, новые и всеми любимые песни — Валерий Леонтьев вне времени, всегда на пике моды. Впрочем, у концертов в Петербурге своя атмосфера. На протяжении более двух часов идёт диалог с публикой, даже своеобразный отчёт певца о достижениях и ошибках, где он делится даже мыслями о наболевшем. Так, недавно рассказывал, что ему, больше 40 лет находящемуся на сцене, до сих пор постоянно приходится что-то доказывать!

И пока популярный артист разъезжал от Колымы до Калининграда, у нас на эстраде появились «примадонна», «король», «императрица», «золотой» и «платиновый» голос. Только ему никакого титула не досталось. Но он не переживает, ведь у него есть главное богатство — преданные зрители.

Поведал он и о нравах отечественного шоу-бизнеса, где «не надо щёлкать клювом». «Конечно, к этому заключению я пришёл, когда мне уже немало лет, но узнать истину никогда не поздно», — сделал заключение артист.

Привет из будущего!

В день рождения принято дарить подарки, и сюрприз звезде приготовили не только многочисленные зрители, но и сам концертный зал «Октябрьский». Для любимого певца организовали … путешествие в далёкое будущее. Вместе с тысячами зрителей предложили пофантазировать, как 19 марта 4018 года будут праздновать его день рождения представители уже нового поколения? Зазвучала таинственная музыка, погас свет, тысячи сердец засверкали в зрительном зале. На сцене появился яркий луч, из которого стали вырисовываться силуэты электронных жителей планеты, приветствующих Валерия Леонтьева под узнаваемые аккорды «Дельтаплана»!

Ну а в конце вечера прозвучало знаменитое «Ты меня не забывай». На следующий год Валерию Яковлевичу исполнится 70. Так что поклонники уже сейчас могут готовиться к юбилейной встрече, которая неизменно состоится 19 марта на сцене БКЗ в Петербурге.