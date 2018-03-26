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В Саратове из-за жалоб жильцов временно закрыли громкое кафе
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В Саратове из-за жалоб жильцов временно закрыли громкое кафе 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В Саратове жильцам удалось добиться закрытия громкого кафе.
Заведение временно прикрыли из-за жалоб местных жителей, -сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП региона. — Жалобы поступали из многоквартирного дома по Большой Садовой, где располагается заведение точки общественного питания. Саратовцым жаловались не только на непозволительные децибеллы от музыки, но и слишком шумный холодильник. Причем техника работала и в темное время суток, мешая сну ближайших соседей кафе.
Суд признал ООО виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, приостановив его деятельность на 45 суток.
Директор заведения уже среагировал на санкции и принял все необходимые меры к устранению нарушений. После документального подтверждения кафе откроют.
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