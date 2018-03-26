В Саратове из-за жалоб жильцов временно закрыли громкое кафе

В Саратове жильцам удалось добиться закрытия громкого кафе.

Заведение временно прикрыли из-за жалоб местных жителей, -сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП региона. — Жалобы поступали из многоквартирного дома по Большой Садовой, где располагается заведение точки общественного питания. Саратовцым жаловались не только на непозволительные децибеллы от музыки, но и слишком шумный холодильник. Причем техника работала и в темное время суток, мешая сну ближайших соседей кафе.

Суд признал ООО виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, приостановив его деятельность на 45 суток.

Директор заведения уже среагировал на санкции и принял все необходимые меры к устранению нарушений. После документального подтверждения кафе откроют.