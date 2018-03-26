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В Кемерове отменили развлекательные мероприятия в память о погибших в ТЦ
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В Кемерове отменили развлекательные мероприятия в память о погибших в ТЦ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Развлекательные мероприятия во всех муниципальных культурных центрах Кемерова и в сети «Кузбасскино» отменены в ближайшие три дня в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает в понедельник пресс-служба администрации Кемеровской области.
"К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры и в знак поддержки и соболезнования родным и близким всех трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26, 27 и 28 марта. Кроме того, отменены все развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры на эту неделю", — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что областной департамент культуры и национальной политики также обратился к собственникам частных кинотеатров с просьбой поддержать эту акцию и отменить кинопоказы.
Ранее сообщалось, что общегородская минута молчания в память о всех погибших при пожаре состоится в Новокузнецке в понедельник в 16:00 местного времени (12:00 мск).
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта, спасатели обнаружили на месте ЧП тела 53 погибших.
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