В Кемерове отменили развлекательные мероприятия в память о погибших в ТЦ

КЕМЕРОВО, 26 марта. / ТАСС /. Развлекательные мероприятия во всех муниципальных культурных центрах Кемерова и в сети «Кузбасскино» отменены в ближайшие три дня в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает в понедельник пресс-служба администрации Кемеровской области.

"К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры и в знак поддержки и соболезнования родным и близким всех трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26, 27 и 28 марта. Кроме того, отменены все развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры на эту неделю", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что областной департамент культуры и национальной политики также обратился к собственникам частных кинотеатров с просьбой поддержать эту акцию и отменить кинопоказы.

Ранее сообщалось, что общегородская минута молчания в память о всех погибших при пожаре состоится в Новокузнецке в понедельник в 16:00 местного времени (12:00 мск).

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта, спасатели обнаружили на месте ЧП тела 53 погибших.