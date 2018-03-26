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Всемирный день поэзии отметили в библиотеке ДШИ имени Балакирева
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Всемирный день поэзии отметили в библиотеке ДШИ имени Балакирева 

Управа района Выхино-Жулебино 42 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 21 марта, библиотека детской школы искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино пригласила всех желающих на литературную игровую программу, посвященную Всемирному дню поэзии.
— Участники «Поэтической рыбалки» побывали на «Острове поэзии», вспомнили хорошо знакомые стихи, познакомились с новыми авторами и их произведениями. Играли в рифмы и ловили «рыбу» — не простую, не золотую, а литературную. Скучать никому не пришлось, — пояснил сотрудник учреждения.
Напомним, что детская школа искусств расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)
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