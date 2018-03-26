Всемирный день поэзии отметили в библиотеке ДШИ имени Балакирева

В среду, 21 марта, библиотека детской школы искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино пригласила всех желающих на литературную игровую программу, посвященную Всемирному дню поэзии.

— Участники «Поэтической рыбалки» побывали на «Острове поэзии», вспомнили хорошо знакомые стихи, познакомились с новыми авторами и их произведениями. Играли в рифмы и ловили «рыбу» — не простую, не золотую, а литературную. Скучать никому не пришлось, — пояснил сотрудник учреждения.

Напомним, что детская школа искусств расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)