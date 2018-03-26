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В Иркутской области началась вакцинация от клещевого энцефалита
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В Иркутской области началась вакцинация от клещевого энцефалита 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Учреждения здравоохранения Иркутской области начали прививать местных жителей от клещевого энцефалита. По предварительным данным, вакцинация затронет 75 тысяч человек, передаёт ОТР.
Насекомые проснутся только в мае, однако до их периода активности человеку необходимо сделать две прививки с интервалом в 30 дней. По словам медиков, вакцинация необходима в первую очередь тем, кто проводит много времени на природе в летние месяцы. По данным местных властей, только в 2017 году в регионе энцефалитом заразились свыше ста человек, а более 15 тысяч жителей обратились к врачу из-за укусов клещей.
Укус этих насекомых грозит не только энцефалитом: клещи также переносят боррелиоз, который может стать причиной инвалидности. По данным местного минздрава, в прошлом году инфекционное заболевание было выявлено у 96 местных жителей
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