В Иркутской области началась вакцинация от клещевого энцефалита 

Учреждения здравоохранения Иркутской области начали прививать местных жителей от клещевого энцефалита. По предварительным данным, вакцинация затронет 75 тысяч человек, передаёт ОТР.
Насекомые проснутся только в мае, однако до их периода активности человеку необходимо сделать две прививки с интервалом в 30 дней. По словам медиков, вакцинация необходима в первую очередь тем, кто проводит много времени на природе в летние месяцы. По данным местных властей, только в 2017 году в регионе энцефалитом заразились свыше ста человек, а более 15 тысяч жителей обратились к врачу из-за укусов клещей.
Укус этих насекомых грозит не только энцефалитом: клещи также переносят боррелиоз, который может стать причиной инвалидности. По данным местного минздрава, в прошлом году инфекционное заболевание было выявлено у 96 местных жителей