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Книгу о московских фабрикантах Сапожниковых представили жителям Пушкина
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Книгу о московских фабрикантах Сапожниковых представили жителям Пушкина 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Жителям подмосковного Пушкина представили уникальную книгу о московских фабрикантах Сапожниковых, ее авторы — Михаил Некрасов и Галина Маношкина, передает корреспондент Пушкинского информагентства.
По данным агентства, презентация книги «Сапожниковы. Московские фабриканты» прошла в Межпоселенченской библиотеке Пушкинского района 25 марта в рамках проекта «Краеведческие встречи на Тургеневской». Книга вышла тиражом в 300 экземпляров. Мероприятие собрало краеведов из Пушкина, Королева и Мытищ.
«Эта книга — вторая из серии «Миры Саввы Мамонтова». Серия эта задумана два года назад. Первая книга — «Мамонтовы. Начало династии» — вышла в 2016 году. А эта книга вышла в начале 2018 года. В дальнейшем планируется выпустить еще несколько книг из этой серии, посвященных как родственникам Саввы Мамонтова, так и родственным семействам — Сапожниковым, Якунчиковым, Алексеевым», — сказал Некрасов.
Он также уточнил, что книга о жизни нескольких поколений Сапожниковых основывается на архивных материалах и иллюстрирована большим количеством уникальных фотографий. Особой гордостью является блок семейной переписки, включенной в издание.
Благодарность авторам за книгу выразил и присутствовавший на встрече потомок династии Сапожниковых — Иван Сапожников.
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