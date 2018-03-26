Забудьте Францию. Попробуйте вино из этих 6 неочевидных стран

Забудьте Францию. Попробуйте вино из этих 6 неочевидных странNoneАнглияТе, кому нужны доказательства того, что изменения климата существуют, могут обратить на винодельческую культуру Англии. Ранее здесь было слишком холодно для выращивания подходящего винограда, но сейчас здесь производят все больше игристого вина. На юге страны работают более 450 виноделен. Местный климат позволяет выращивать отличные пино нуары, шардоне и пино менье. Виной тому меловые почвы, очень похожие на те, что в Шампани. МароккоВсего несколько километров отделяют Марокко от винодельческих регионов Испании. У страны хороший потенциал для качественного виноделия благодаря высоким горам и холодному влиянию Атлантики. У Марокко богатая история виноделия, но в середине прошлого века она пришла в упадок. И только последние 25 лет здесь всерьез взялись возрождать производство вина. Один из самых многообещающих регионов находится между горами и атлантическим побережьем, недалеко от города Фес. ЛиванВ древние времена это был важный винодельческий регион, но современное виноделие появилось здесь относительно недавно — в середине 19 века. В Ливане порядка 40 виноделен, и с конца 20 века их число возросло втрое. Вино производят главным образом из сортов юга Франции: гренаш, сира, кариньян, мурведр. Можно найти каберне совиньон, мерло и шардоне. Но стоит обратить внимание на два локальных сорта — Merwegh и Obeideh. МакедонияВ отличие от Словении и Хорватии, которые на рынке уже довольно давно, Македония начала привлекать внимание к своему вину только сейчас. Главный винодельческий регион страны — Повардарье. Там выращивают международные сорта, но лучше обратить внимание на фирменный сорт вранец. Это балканский сорт, очень похожий на неббиоло и зинфандель: мощный, с интенсивным цветом и танинами, бьющими наповал. БразилияБольшая часть страны не подходит для виноделия: климат слишком жаркий. Винодельни расположены в основном в южной части — там более прохладно. Португальские колонизаторы пытались выращивать виноград в Бразилии с начала 16 века, но не смогли справиться с высокой влажностью. Сейчас в стране более тысячи виноделен, но многие из них производят плохое вино. Качество вина стало расти с середины 90-х годов прошлого века. Но даже хорошие вина редко покидают страну. В регионе Риу-Гранди-ду-Сул сосредоточено более 90% виноделен. Там идеальный баланс влажности и температуры. Также хороший потенциал у вин из более сухого региона Кампанья на границе с Уругваем. УругвайВ стране около 300 виноделен, но около 40 из них делают вина экспортного качества. Но только 3% вина выезжает за границу. Большая часть виноделен расположена на юге у побережья. Относительно прохладный климат обеспечивает высокое качество напитков. Особенно хорошо виноделам удается работать с красным сортом таннат. Получается полнотелое вино с высоким уровнем танинов. Из белых сортов здесь работают с вионье, шардоне и совиньон бланом. Фото: diamond geezer, blueSkySunHigh, Louis, Novica Nakov, Schwantes, Jimmy Baikovicius