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Челябинцев зовут на премьеру продолжения «Гоголя»
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Челябинцев зовут на премьеру продолжения «Гоголя» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцев зовут на премьеру фильма "Гоголь. Вий". Показ пройдет 29 марта в «СИНЕМА ПАРК» в «Горках». Сиквел «Гоголя» поклонники ждали больше полугода. Напомним, что изначально планировалось четыре части киносериала, однако позже продюсеры решили остановиться на трех сериях.
— В «Гоголь. Вий» молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих новых помощников — полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), к которым присоединится новый персонаж — охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). И где-то рядом всегда будет непобедимый и неутомимый сыщик Яков Гуро (Олег Меньшиков), — рассказали представители кинотеатра.
Третья часть «Гоголь. Страшная месть» выйдет на экраны ровно через год после выхода первой части — 30 августа 2018 года. А пока мы предлагаем читателям «Хороших новостей» выиграть 3 комплекта по 2 билета на «Гоголь. Вий». Участвуйте в розыгрыше в группе.
Показ пройдет 29 марта в 20:00 в «СИНЕМА ПАРК» (ТРК «Горки»).
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