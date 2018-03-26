Челябинцев зовут на премьеру продолжения «Гоголя»

Челябинцев зовут на премьеру фильма " Гоголь . Вий". Показ пройдет 29 марта в «СИНЕМА ПАРК» в «Горках». Сиквел «Гоголя» поклонники ждали больше полугода. Напомним, что изначально планировалось четыре части киносериала, однако позже продюсеры решили остановиться на трех сериях.

Третья часть «Гоголь. Страшная месть» выйдет на экраны ровно через год после выхода первой части — 30 августа 2018 года. А пока мы предлагаем читателям «Хороших новостей» выиграть 3 комплекта по 2 билета на «Гоголь. Вий». Участвуйте в розыгрыше в группе.

Показ пройдет 29 марта в 20:00 в «СИНЕМА ПАРК» (ТРК «Горки»).