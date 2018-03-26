Ещё
В Ноябрьске городской центр ремёсел теперь соседствует с МРЦ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске городской центр ремёсел теперь соседствует с МРЦ 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
26 марта 2018 года — в выходные «Городской центр ремёсел» сменил место жительства. Теперь у ремесленников просторное помещение в котором можно комфортно разместить все клубные формирования центра. А также открыть сувенирную лавку где можно купить памятные подарки с символами округа и конечно же работы мастеров декоративно-прикладного искусства которые занимаются в центре.
«Необходимость переезда была уже давно. И мы искренне рады, что теперь мы вместе, в одном здании, трудимся для жителей города» — прокомментировала Алла Семенченко директор «Музейного ресурсного центра» города Ноябрьска.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени оживут фотографии военных лет В Сургут возвращается «Табу»: ждём вторую скандальную выставку Алексей Кокорин поздравил работников культуры с праздником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение