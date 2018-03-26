В Ноябрьске городской центр ремёсел теперь соседствует с МРЦ

26 марта 2018 года — в выходные «Городской центр ремёсел» сменил место жительства. Теперь у ремесленников просторное помещение в котором можно комфортно разместить все клубные формирования центра. А также открыть сувенирную лавку где можно купить памятные подарки с символами округа и конечно же работы мастеров декоративно-прикладного искусства которые занимаются в центре.

«Необходимость переезда была уже давно. И мы искренне рады, что теперь мы вместе, в одном здании, трудимся для жителей города» — прокомментировала Алла Семенченко директор «Музейного ресурсного центра» города Ноябрьска.