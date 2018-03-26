Новгородцы выступили против собачьих фекалий

На портал «Вечевой колокол» появилась петиция за введение штрафов за нарушения при выгуле собак. Петицию подписали 342 человека.

«Прошу обязать владельцев собак убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев. Все мы ходим по улицам, дети наши гуляют во дворах, парках. Что же мы видим? Абсолютное нарушение правил выгула домашних животных их хозяевами», — говорится в тексте петиции.

Противно идти по улице, тем более с ребенком — всё загажено. Шаг влево, шаг вправо — ребенок обязательно вляпается. Считаю, если вы не готовы соблюдать законы и нести ответственность за содержание собаки, нечего и заводить. Только один раз (!) в своей жизни видела, как человек прибрал за своей собакой», — возмутилась новгородка.

Ранее в социальных сетях уже обсуждалась данная проблема.

Фото: pixabay.com