В Ростовской области мальчик умер, надышавшись газом из баллончика

В городе Константиновск Ростовской области 13-летний подросток из-за детской шалости умер, надышавшись газом. Как сообщает издание DonDay, ссылаясь на данные собственного источника, знакомого с ситуацией, вместе с товарищами он решил пожарить сосиски за городом. Чтобы развести костер компания купила газовый баллончик.

На природе мальчики начали в шутку по очереди вдыхать газ из баллончика. В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Ему пытались оказать первую помощь, однако это не помогло. Тогда школьники позвали проходившую мимо женщину и попросили вызвать скорую помощь. Однако прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть ребенка. Согласно предварительным данным, у парня остановилось сердце.