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В Ростовской области мальчик умер, надышавшись газом из баллончика
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В Ростовской области мальчик умер, надышавшись газом из баллончика 

Деловое сообщество 1 час назад
В городе Константиновск Ростовской области 13-летний подросток из-за детской шалости умер, надышавшись газом. Как сообщает издание DonDay, ссылаясь на данные собственного источника, знакомого с ситуацией, вместе с товарищами он решил пожарить сосиски за городом. Чтобы развести костер компания купила газовый баллончик.
На природе мальчики начали в шутку по очереди вдыхать газ из баллончика. В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Ему пытались оказать первую помощь, однако это не помогло. Тогда школьники позвали проходившую мимо женщину и попросили вызвать скорую помощь. Однако прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть ребенка. Согласно предварительным данным, у парня остановилось сердце.
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