Челябинцев приглашают сдать нормы ГТО

Жителей Челябинска приглашают выполнить нормы ГТО, сообщают в пресс-службе администрации города.

«В каждом районе Челябинска открыты пункты тестирования, где любой житель может самостоятельно, или под руководством опытного инструктора, тренироваться и выполнить нормы комплекса ГТО. Судейские бригады прошли обязательную подготовку с получением лицензии по приему нормативов», — рассказывает начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов

Отметим, что Челябинск в рейтинге городов-миллионников занимает четвертое место по числу жителей, приступивших к сдаче нормативов, и шестое — по числу зарегистрированных граждан на специальном сайте.