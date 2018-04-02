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Челябинцев приглашают сдать нормы ГТО
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Челябинцев приглашают сдать нормы ГТО 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
Жителей Челябинска приглашают выполнить нормы ГТО, сообщают в пресс-службе администрации города.
«В каждом районе Челябинска открыты пункты тестирования, где любой житель может самостоятельно, или под руководством опытного инструктора, тренироваться и выполнить нормы комплекса ГТО. Судейские бригады прошли обязательную подготовку с получением лицензии по приему нормативов», — рассказывает начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.
Отметим, что Челябинск в рейтинге городов-миллионников занимает четвертое место по числу жителей, приступивших к сдаче нормативов, и шестое — по числу зарегистрированных граждан на специальном сайте.
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