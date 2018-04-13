Омские энергетики награждены знаками отличия Всероссийского комплекса ГТО

Более 300 работников филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети» ) — «Омскэнерго» награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в сдаче нормативов ГТО приняли участие более 1,5 тыс. сотрудников «Омскэнерго». Они выполнили показатели по лёгкой атлетике, плаванию, силовой гимнастике, поучаствовали в специальном туристическом походе, лыжных гонках, соревнованиях по стрельбе и метании гранаты. В активе работников предприятия 64 золотых, 116 серебряных и 137 бронзовых наград.

«Сдача нормативов ГТО позволяет каждому проверить себя, понять, на что он способен. Спорт и для здоровья важен, и в профессии помогает: повышает работоспособность, выносливость. Мне было очень приятно видеть, что среди моих коллег столько единомышленников с активной жизненной и «физкультурной» позицией», — рассказывает Сергей Гладких, специалист департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства «Омскэнерго», золотой медалист комплекса ГТО.

Сотрудники «Омскэнерго» активно сражаются за право быть лучшими в областных соревнованиях, в корпоративных спортивных мероприятиях компании «Россети» и «МРСК Сибири».

«В «Омскэнерго» традиционно уделяется большое внимание развитию физической культуры, — говорит заместитель генерального директора — директор филиала «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов. — Мы поддерживаем стремление наших сотрудников к здоровому образу жизни: работники филиала регулярно занимаются футболом, волейболом, баскетболом, плаванием, лыжными гонками, легкой атлетикой, участвуют в ежегодно проводимых зимних и летних спартакиадах. А с прошлого года еще и сдают нормативы ГТО».

Отметим, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является программой развития массового спорта и оздоровления нации.