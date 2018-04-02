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В Адыгее будут создавать новые площадки для подготовки к сдаче ГТО
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В Адыгее будут создавать новые площадки для подготовки к сдаче ГТО 

АиФ Адыгея 31 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
Развитие системы ГТО обсудили сегодня на заседании профильного оргкомитета республики, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой.
Итоги работы за минувший год озвучил председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев. В республике действует три центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО для всех групп населения: в г. Майкопе, г. Адыгейске и Кошехабльском районе. Центры оснащены всем необходимым инвентарем и оборудованием, имеют доступ к электронной базе данных «ВФСК „ГТО“, возможность внесения результатов выполнения нормативов комплекса ГТО. В муниципальных образованиях построены площадки для подготовки к сдаче испытаний и их создание продолжается, в ближайшее время планируется построить 10 таких объектов.
На сегодняшний день на официальном интернет-портале комплекса зарегистрировано около 40 тыс. жителей республики — это 9,3% из тех, кто может быть допущен к сдаче ГТО. За прошедший год нормативы сдали 3751 человек, из них 2476 человек были отмечены знаком отличия комплекса ГТО.
»Приглашайте к участию в этой работе известных людей республики, пусть они своим примером вдохновляют жителей. Работайте с молодёжью, трудовыми коллективами, сотрудниками министерств и ведомств. Наша ключевая задача — не достижение показателей в рейтингах, а вовлечение максимального числа людей в систематические занятия физкультурой и спортом. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократно отмечал важность этой работы для улучшения демографии в регионе. По его инициативе создаются новые спортивные объекты по всей республике, и мы с вами должны увлечь людей идеологией здорового образа жизни», — подытожила вице-премьер РА.
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