В Адыгее будут создавать новые площадки для подготовки к сдаче ГТО

Развитие системы ГТО обсудили сегодня на заседании профильного оргкомитета республики, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой

Итоги работы за минувший год озвучил председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев. В республике действует три центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО для всех групп населения: в г. Майкопе, г. Адыгейске и Кошехабльском районе. Центры оснащены всем необходимым инвентарем и оборудованием, имеют доступ к электронной базе данных «ВФСК „ГТО“, возможность внесения результатов выполнения нормативов комплекса ГТО. В муниципальных образованиях построены площадки для подготовки к сдаче испытаний и их создание продолжается, в ближайшее время планируется построить 10 таких объектов.

На сегодняшний день на официальном интернет-портале комплекса зарегистрировано около 40 тыс. жителей республики — это 9,3% из тех, кто может быть допущен к сдаче ГТО. За прошедший год нормативы сдали 3751 человек, из них 2476 человек были отмечены знаком отличия комплекса ГТО.