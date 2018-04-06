В Омске пройдет первый Кубок Губернатора по комплексу ГТО

С инициативой провести такие соревнования выступил врио Губернатора Омской области Александр Бурков . В состязаниях примут участие работники органов исполнительной власти и местного самоуправления нашего региона.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает популярность в нашей стране. Первые лица города Омска и Омской области на собственном примере покажут, что комплекс ГТО — не только важно и ответственно, но также весело, азартно и интересно!

В соревнованиях примут участие команды, в состав которых войдут сотрудники Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Аппарата Мэра города Омска, Министерств и Главных управлений Омской области, администраций округов, департаментов и управлений администрации города Омска. Заявки на участие подали уже более 100 человек.

Первый этап Кубка Губернатора пройдет уже 14 апреля. Участники соберутся в манеже «Сибирского нефтяника» (пр. Мира, 13). Торжественное открытие запланировано на 11:00.

Претендентам на Кубок предстоит пройти такие испытания комплекса ГТО, как: бег на 60 метров, бег на 2 км; бег на 3 км, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, а также прыжки с места толчком двумя ногами в своих возрастных категориях.

В составе каждой команды выступят по 6 участников. В таблицу командного зачета будут внесены четыре лучших результата в каждом виде испытаний.

Второй этап Кубка Губернатора по ГТО запланирован на 6 октября. Он пройдет вФизкультурно-оздоровительном комплексе по адресу ул. Конева, 85. Здесь участники будут выявлять сильнейших в плавании на 50 метров, стрельбе из пневматической винтовки (дистанция — 10 метров), а также в поднимании туловища из положения лежа на спине. В этот день соревнования начнутся в 10:00.

Отметим, что обязательным условием допуска участников к Кубку ГТО является наличие медзаключения, разрешающего выполнение нормативов ГТО, из поликлиники по месту жительства, а также уникального идентификационного номера ГТО, который получается при регистрации на сайте www.gto.ru. Кроме того, необходимо оформить индивидуальную или коллективную страховку от несчастных случаев.

Победители соревнований будут определены как в личном, так и командном зачете. Лучшей «сборной» будет вручен переходящий «Кубок Губернатора по комплексу ГТО», а на постоянное хранение — его уменьшенная копия — «Кубок ГТО-2018».