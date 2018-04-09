В Сочи пройдет первый фестиваль ГТО

Его участниками станут трудовые коллективы. Как сообщили агентству ТАСС в Министерстве спорта РФ, фестиваль ГТО среди студенческой молодежи запланирован на октябрь.

Со времени возвращения программы «Готов к труду и обороне» по указу президента России Владимира Путина в 2014 году, в ней приняли участие свыше 7 миллионов россиян от 6 лет и старше. Программа объединяет школьников и студентов, а также трудовые коллективы.

Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа. Последний из них стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года. В 2017 году знаки отличия ГТО получили более 1 млн человек. Свыше 370 тысяч участников программы удостоены золотого знака.

Напомним, ранее проект «Готов к труду и обороне» существовал с 1931 по 1991 годы.