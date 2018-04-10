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В Южном Тушине состоится прием нормативов ГТО
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В Южном Тушине состоится прием нормативов ГТО 

Префектура СЗАО города Москвы 10 апреля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В спортивном клубе Южного Тушина, расположенном по адресу улица Лодочная, дом 27, в среду, 11 апреля, состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
— График сдачи нормативов: с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00, — пояснили в пресс-службе. — К выполнению норм ГТО допускаются все, кто пройдет предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru.
Напомним, принять участие в сдаче норм ГТО могут люди в возрасте от 6 до 70 лет. Существуют три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
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