В Южном Тушине состоится прием нормативов ГТО

В спортивном клубе Южного Тушина, расположенном по адресу улица Лодочная, дом 27, в среду, 11 апреля, состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

— График сдачи нормативов: с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00, — пояснили в пресс-службе. — К выполнению норм ГТО допускаются все, кто пройдет предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru.

Напомним, принять участие в сдаче норм ГТО могут люди в возрасте от 6 до 70 лет. Существуют три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».