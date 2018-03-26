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Молодежный фестиваль ЗОЖ пройдет в МЕГЕ
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Молодежный фестиваль ЗОЖ пройдет в МЕГЕ 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В мае, на крытой парковке в МЕГЕ пройдет фестиваль для всех тех, кто любит танцы и спорт. Об этом НН. Собака.ru сообщили организаторы.
Идея фестиваля — вдохновить его гостей вести здоровый образ жизни, быть активными, «стать лучшей версией себя», а также объединить в МЕГЕ нижегородскую молодежь, которая сможет поделиться друг с другом «лайфхаками» ЗОЖ, спортивными достижениями, найти общие интересы и новых друзей.
Фестиваль пройдет на крытой парковке МЕГИ, где будет представлено большое разнообразие зон и активностей, в том числе сцена и лекторий, спортивные и танцевальные площадки, зона мастер-классов, уличный фудкорт и ярмарка. Каждый сможет проявить себя и поучаствовать в танцевальных батлах или школе DJ, а также показать свои спортивные достижения и принять участие в соревнованиях.
Мы будем держать Вас в курсе событий и скоро поделимся интересными новостями от МЕГИ.
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