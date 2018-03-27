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Поддержка звезд, крутые подарки и 200 бездомных кошек и собак ждут тебя на благотворительном фестивале WOOF
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Поддержка звезд, крутые подарки и 200 бездомных кошек и собак ждут тебя на благотворительном фестивале WOOF 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Всего два дня, с 31 марта и 1 апреля, на территории модного арт-пространства Хлебозавод N9 в Москве пройдет благотворительный фестиваль WOOF. Около 70 дружелюбных собак и щенков из приютов в первый день фестиваля и целых 130 ласковый котят и кошек во второй, при содействии фонда помощи бездомным животным «НИКА», приедут на площадку, чтобы найти новых хозяев. Что нужно, чтобы забрать питомца? «Паспорт, чувство ответственности и любящее сердце», — заявляют организаторы мероприятия и добавляют, что все кошки и собаки здоровы, привиты и стерилизованы. А всех, кто решится забрать одно из животных домой, будут ждать крутые и вкусные подарки.
Кроме того, на фестивале обустроят фуд-зону с вкусной едой, площадку для детей с увлекательными играми, благотворительный маркет с аксессуарами для животных и пункт сбора подарков для животных из приюта.
Девиз благотворительной акции «Делать добро просто» и его уже поддержали звезды, блогеры и просто лидеры мнений, среди которых Анна Семенович, Тимур Родригез, Елена Борщева, Валерия Дергилева и многие другие.
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Фото: пресс-служба
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