Поддержка звезд, крутые подарки и 200 бездомных кошек и собак ждут тебя на благотворительном фестивале WOOF

Всего два дня, с 31 марта и 1 апреля, на территории модного арт-пространства Хлебозавод N9 в Москве пройдет благотворительный фестиваль WOOF. Около 70 дружелюбных собак и щенков из приютов в первый день фестиваля и целых 130 ласковый котят и кошек во второй, при содействии фонда помощи бездомным животным «НИКА», приедут на площадку, чтобы найти новых хозяев. Что нужно, чтобы забрать питомца? «Паспорт, чувство ответственности и любящее сердце», — заявляют организаторы мероприятия и добавляют, что все кошки и собаки здоровы, привиты и стерилизованы. А всех, кто решится забрать одно из животных домой, будут ждать крутые и вкусные подарки.

Кроме того, на фестивале обустроят фуд-зону с вкусной едой, площадку для детей с увлекательными играми, благотворительный маркет с аксессуарами для животных и пункт сбора подарков для животных из приюта.

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Фото: пресс-служба