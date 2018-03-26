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Зеленоградский приют для животных проведет выставку Woof-Fest
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Зеленоградский приют для животных проведет выставку Woof-Fest 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
31 марта и 1 апреля на территории нового арт-пространства Хлебозавода №9 в Москве зеленоградский фонд помощи бездомным животным «Ника» проведет выставку-фестивальWoof-Fest. Жители получат возможность приютить животных, а также помочь тем, кто остается в приюте.
— 31 марта вас будут ждать 70 собак из приютов, а 1 апреля, как и подобает самому веселому дню в году, будет посвящен забавнейшим из всех существ — 130 кошек из приютов приедут в этот день на фестиваль в поисках дома! WOOF стирает границы и доказывает, что любое животное заслуживает иметь свой дом. И для того чтобы исполнить заветную мечту многих хвостатых, вам необходим только паспорт, чувство ответственности и любящее сердце! Именно поэтому девиз фестиваля — «Делать добро просто». Согласитесь, ведь это такая крупица для озарения чьей-то жизни!— рассказали организаторы.
Все животные-участники выставки здоровы, привиты, стерилизованы и полностью готовы стать домашними. Тем, кто захочет забрать животное домой, партнеры фестиваля подарят множество полезных и вкусных подарков.
Участникам выставки-фестиваля Woof-Fest также будут предложены:
— фуд-зона с разнообразной вкусной едой;
— площадка для детей с увлекательными играми и развлечениями;
— большой благотворительный маркет, где каждый желающий сможет приобрести разнообразные аксессуары для своих любимых питомцев.
Выставка-фестиваль Woof-Fest пройдет по адресу: Москва, Хлебозавод №9, улица Новодмитровская, д. 1, стр. 17 (станция метро «Дмитровская»). Время работы: 31 марта и 1 апреля с 11.00 до 19.00.
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