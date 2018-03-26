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Сергей Шнуров, Александр Ревва и другие звезды на юбилее Валерия Сюткина
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Сергей Шнуров, Александр Ревва и другие звезды на юбилее Валерия Сюткина 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
В свой день рождения, 22 марта, Валерий Сюткин собрал в театре «Современник» самых близких друзей, а через два дня отмечал уже с шеститысячным залом Крокус Сити Холла, где дал сольный концерт в сопровождении оркестра Игоря Бутмана. Открыл концерт Сюткин песней «Король оранжевое лето». В сопровождении ансамбля сначала «Light Jazz» Сюткин погрузил публику в атмосферу своих любимых песен из отечественной классики, мелодии и поэзия которых с детства известны всем.
Ради того, чтобы поздравить друга с Днем рождения и выйти с ним на сцену, многие артисты меняли свои планы: Леонид Агутин, например, геройски прилетел на полдня с Дальнего Востока и сразу после выступления улетел обратно.
Сюрпризов было немало. По-новому прозвучали многие известные песни. Это и дуэт Валерия Сюткина с Сергеем Мазаевым «Первый снег», и «Шанхай блюз» с Евгением Маргулисом, а на десерт — «Ленинградский рок-н-ролл» с главным питерским бунтарем Сергеем Шнуровым. Он, кстати, едва не опоздал на самолёт, и для этого пришлось немного перекроить музыкальную программу.
Поздравить Валерия Сюткина с юбилеем также пришли: Александр Ревва, Денис Клявер, Валерия и Иосиф Пригожин, Аркадий Укупник, Дмитрий Дюжев. Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой. Игорь Гуляев, Борис Краснов. Приехала и вся семья, разумеется супруга Виола и дочка Виола с бойфрендом Тором, мама Валерия — Бронислава Андреевна, и теща Тамара Яновна. Ближе к полуночи приехал Игорь Николаев подарками, поздравлением, в том числе и музыкальным.
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