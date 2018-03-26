«Верю, что разум возьмет верх». Алла Духова об Олимпиаде в Пхёнчхане

С 23 по 25 марта в концертном зале Event Hall Сити-парка «Град» прошел VII Международный фестиваль школ-студий Todes. На масштабный праздник танца в Воронеж приехала основатель и художественный руководитель балета Todes Алла Духова

«Быть наставником — большая ответственность»

Фаина Мания, «АиФ-Черноземье» : Воспитанники студий-школ Todes встречали в аэропорту российских паралимпийцев. Вы следили за событиями, которые происходили на Играх в Пхёнчхане?

Алла Духова: Да, мы очень переживали за наших спортсменов, особенно за паралимпийцев. Это удивительные люди. Мы ведь принимали участие в открытии Паралимпиады в Сочи и воочию наблюдали за нашими спортсменами. Могу сказать, что чем больше препонов ставят русскому человеку, тем он становится крепче, выносливей и даже счастливей. Я оптимист и верю, что разум возьмет верх, и к нашим спортсменам будет более разумное отношение.

— Как вы считаете, почему ваш воспитанник, финалист четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Ильдар Гайнутдинов не стал победителем?

— Этот вопрос нужно не мне задавать, а тем, кто раздавал призовые места. Не я решаю, кто в этом проекте лучший. Главное, мы знаем, какие возможности и высокий уровень у нашего Ильдара.

— По вашему мнению, были ли у Ильдара сильные соперники?

— Он большой умница, солист нашего театра, профессионал своего дела, хотя ему всего лишь 17 лет. Он пошел на проект с тяжелейшей травмой — ему удалили мениск. Я ему говорила: «Ильдар, не торопись, нога еще не зажила, поучаствуешь в следующем сезоне». Но он не послушал и пошел в проект с травмой. И только на днях он рассказал об этом общественности после контрольного осмотра врачей. Сейчас всё хорошо, к счастью.

Мигель говорил, что у Ильдара подача, как в 90-х. Вы с этим согласны?

— Какие 90-е? В интернете есть вся информация. Мы можем поднять архив и посмотреть хореографию 90-х. Тогда все вопросы сразу отпадут.

— Когда Егор Дружинин ушел из проекта «ТАНЦЫ», не было ли у вас мыслей занять его место хореографа и члена жюри?

— Даже если бы мне и хотелось, у меня совершенно нет на это свободного времени. Быть наставником — это большая ответственность. Я ведь участвовала в шоу «Танцуй!» на Первом канале, и я понимаю, что это такое. Мне хватает своих ежедневных забот.

— Не так давно Todes объявил о старте своего проекта «Танцуй на миллион». Расскажите о нем подробней.

— Это интернет-проект. Танцоры со всей России и даже из-за границы присылают нам свои видеоролики. Пока идет отбор участников. Посмотрим, что из этого выльется.

— А может ли быть у этого проекта телевизионное будущее?

— Почему бы и нет? У нас для этого есть все возможности. Но пока об этом говорить рано.

«Талант и трудолюбие — редчайший дар»

— Алла Владимировна, вы воспитали ни одно поколение танцоров. Есть ли какие-то сложности в обучении современного, так называемого «интернет-поколения»?

— Важен профессиональный подход. У нас прекрасная методика, и каждый педагог ищет психологический подход к ребенку. И здесь не важно, это «дети интернета» или нет. У воспитанников Todes появляются социальные отношения. В танцевальной среде они находят друзей, и это видно даже по их соцсетям. Я могу судить и по своему младшему сыну Косте, который танцует в «Западной» студии Todes. У него вся жизнь там — они вместе ездят по фестивалям, по воскресеньям собираются на дополнительные занятия. Это прекрасная, творческая жизнь, которую сегодня редко где встретишь.

— К вашему сыну, наверняка, особый подход в обучении. Педагоги делают ему поблажки?

— Костя — трудяга с гиперответственностью. В силу своего высокого роста и крепкого телосложения ему, конечно, нелегко даются такие нагрузки, где-то не хватает дыхалки. Но в наших студиях за этим следят. Ведь это непрофессиональный спорт. Если педагоги видят, что для кого-то нагрузка слишком большая, ему дают передохнуть. В этом отношении к моему сыну относятся так же, как и к остальным воспитанникам.

— Обязательно ли профессиональному танцору обладать талантом или можно выучиться благодаря упорству и стараниям?

— Человек может не обладать талантом, но своим трудолюбием и огромным желанием он может достичь определенного уровня. Даже могу сказать, что талантливые танцоры, как правило, более ленивые. Талант и трудолюбие — это редчайший дар. Когда эти качества сочетаются в человеке, то это большой подарок судьбы для хореографа. У нас, например, это Юля Филиппова Бугакова. У Ильдара тоже, кстати, гениальная трудоспособность, и еще он Богом поцелованный в макушку мальчик. Такие рождаются редко. Есть талантливые ребята, но с ленцой, к которым нужен определенный подход. В театральном составе Todes трудятся все. Ведь у нас постоянно идет отсев, поэтому там нельзя не трудиться.

— Какое танцевальное направление сегодня наиболее популярно?

— Остаются популярными хип-хоп со всеми его ответвлениями, разные виды контемпорари, классический танец. В современной хореографии все очень условно, танцевальных стилей довольно много. Вообще я за универсальных танцовщиков. По моему мнению, танцор не должен быть узконаправленным. Бедному хип-хоп танцору никак не вытащить ногу на девелопе и поддержать ее хотя бы 2-3 секунды. Не сможет он ничего сделать ни со стопой, ни с коленом. Над этим надо упорно трудиться. Причем эта работа противная, в которой нужно постоянно себя преодолевать. Но, конечно, если человек виртуозно владеет каким-то одним стилем и является гением в этом, то это тоже прекрасно.

Об аншлаговых концертах и рационе танцора

— В одном интервью Мигель высказал такое мнение, что Todes привил общественности установку, что танцор — это подтанцовка для звезды. Вы с этим согласны?

— Это смешно, конечно. Так мог сказать только человек, абсолютно не владеющий ни материалом, ни ситуацией, ни знаниями. Когда нам исполнилось 10 лет, мы создали свои спектакли, и уже в течение 21-го года ездим с сольными номерами, как отдельная творческая единица. До сих пор мы собираем аншлаги. По пальцам можно пересчитать наших артистов шоу-бизнеса, которые так собирают залы на протяжении многих лет. И именно это наше основное направление. Но надо понимать, что трупа Todes очень большая. Наши ребята также работают со звездами, и их часто показывают по телевизору в качестве подтанцовки. Может поэтому у человека, не владеющего информацией, может возникнуть ошибочное мнение. Но, кто был в нашем театре, знает нас, никогда так не скажет.

— В недавно вышедшем в прокат фильме «Лед» есть яркий момент. Подопечный говорит своему тренеру по фигурному катанию, когда у него не получается сесть на шпагат: «А вам слабо?». И тренер молча садится. А в вашей тренерской деятельности не было подобных случаев?

— Нет, они мне так не хамят. Такое не может произойти, потому что они знают, что я могу, а что — нет. Я думаю, что такая наглость возможна только в фильме. Не верится мне, что наши именитые тренеры позволили бы себе такое выслушать, особенно в советские времена. Смешно представить, если бы Татьяне Тарасовой кто-нибудь такое залимонил.

— Не так давно вы выкладывали в Instagram, как «баловались плюшками». Часто ли вы даете слабину в своем рационе? И следите ли вы за питанием своих танцоров?

— С нашими танцорами проще. У них жутчайшие физические нагрузки, поэтому они могут есть всё, что хотят. Я их ни в чем не ограничиваю. А вот по мне сразу видно, когда я плюшками балуюсь, а когда себя сдерживаю. Счастливые люди те, кто любит только овощи, рыбу и мясо. Я, к сожалению, люблю все то, от чего поправляются — булочки, пельмени. Когда я начинаю правильно питаться, не ем на ночь, сдерживаю себя, то сразу становлюсь стройней. Но не могу похвастаться тем, что держу себя в руках постоянно.