Артем Риго из Муравленко прошел кастинг в шоу «Песни» (ВИДЕО)

Музыкант Артем Риго из Муравленко выступил в музыкальном шоу «Песни» на ТНТ. Эфир с ямальцем вышел в субботу, 24 марта.

23-летний исполнитель хип-хопа зачитал так, что члены жюри единодушно пропустили его в следующий раунд. Как отметил один из продюсеров шоу Тимати у Артема «плотный голос, хорошее звучание и достаточно харизмы». Максим Фадеев и фронтмен группы Ther Maitz Антон Беляев также дали муравленковцу зеленый свет.

После масштабного кастинга жюри планирует отобрать 20 лучших артистов, еще одного участника, который не прошел отбор, вернут в шоу путем зрительского голосования. Участники заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут готовиться к еженедельным концертам. Победителя шоу определят зрители. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. Кроме того, в конце проекта Тимати (Black Star) и Максим Фадеев (MALFA) решат, кто из участников подпишет контракты с их музыкальными лейблами.