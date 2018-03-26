Местный культурный центр представил творческие площадки на «Московском культурном форуме-2018»

Культурный центр «Братеево» стал участником городского культурного форума, прошедшего с 23 по 25 марта.

Так, в досуговую программу для гостей «Московского культурного форума» сотрудники районного дома культуры включили мастер-класс от руководителя изостудии «Рассвет» по рисованию пером, открытое занятие по изготовлению мягкой игрушки «Петрушка», просветительскую лекцию-путешествие от руководителя клуба «Московские окрестности» Татьяны Моргуновой , посвященную истории района Братеево, и презентацию студии робошколы, где участникам предложили сыграть в робофутбол.

— Очень интересные мероприятия организовали на площадках культурного форума. Мне удалось побывать на лекции от руководителя клуба «Московские окрестности» Татьяны Виктороны. В субботу, вернувшись с очередной экскурсии, Татьяна Викторовна в режиме «с корабля на бал» сумела увлечь слушателей на самой крупной ежегодной культурной площадке. Благодаря, прямо скажем, экстремальному расположению зоны лекции, в процесс прослушивания и активных ответов на вопросы были вовлечены и прохожие, и дежурные за стойками, и родители детей с соседних мастер-классов, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу КЦ «Братеево» Надежда Илюшина.

Своими впечатлениями от культурного форума поделилась и заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова:

— На мой взгляд, культурный форум для нас прошел успешно: мы выбрали довольно интересные мастер-классы, а лекция, которая, казалось бы, довольно локализована, вызвала интерес со стороны прохожих. Мероприятием заинтересовались не только гости старшего поколения, но и молодежь. Участники творческих мастер-классов смогли забрать домой мягкую игрушку и рисунок, а дети с удовольствием поучаствовали в робофутболе.

Фото: КЦ Братеево.