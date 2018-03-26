Ещё
Местный культурный центр представил творческие площадки на «Московском культурном форуме-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Местный культурный центр представил творческие площадки на «Московском культурном форуме-2018» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Культурный центр «Братеево» стал участником городского культурного форума, прошедшего с 23 по 25 марта.
Так, в досуговую программу для гостей «Московского культурного форума» сотрудники районного дома культуры включили мастер-класс от руководителя изостудии «Рассвет» по рисованию пером, открытое занятие по изготовлению мягкой игрушки «Петрушка», просветительскую лекцию-путешествие от руководителя клуба «Московские окрестности» Татьяны Моргуновой, посвященную истории района Братеево, и презентацию студии робошколы, где участникам предложили сыграть в робофутбол.
— Очень интересные мероприятия организовали на площадках культурного форума. Мне удалось побывать на лекции от руководителя клуба «Московские окрестности» Татьяны Виктороны. В субботу, вернувшись с очередной экскурсии, Татьяна Викторовна в режиме «с корабля на бал» сумела увлечь слушателей на самой крупной ежегодной культурной площадке. Благодаря, прямо скажем, экстремальному расположению зоны лекции, в процесс прослушивания и активных ответов на вопросы были вовлечены и прохожие, и дежурные за стойками, и родители детей с соседних мастер-классов, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу КЦ «Братеево» Надежда Илюшина.
Своими впечатлениями от культурного форума поделилась и заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова:
— На мой взгляд, культурный форум для нас прошел успешно: мы выбрали довольно интересные мастер-классы, а лекция, которая, казалось бы, довольно локализована, вызвала интерес со стороны прохожих. Мероприятием заинтересовались не только гости старшего поколения, но и молодежь. Участники творческих мастер-классов смогли забрать домой мягкую игрушку и рисунок, а дети с удовольствием поучаствовали в робофутболе.
Фото: КЦ Братеево.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Встречу с писателем Валентином Постниковым организовали в местной читальне В школах Братеева прошла развлекательная программа «Крымская весна» Занятия с логопедом запускают в культурном центре «Братеево»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение