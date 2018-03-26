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Юные таланты района Сокол успешно выступили на творческом фестивале
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Юные таланты района Сокол успешно выступили на творческом фестивале 

Управа района Сокол города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Успешно выступили на фестивале детского творчества «Юные таланты» подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Сокол. Об этом рассказал один из сотрудников учреждения.
— Очень дружественная и веселая обстановка царила в концертном зале, болельщики активно поддерживали участников конкурса в различных номинациях. Творческие номера оказались оригинальными и яркими, жюри было не просто сделать выбор, — отметил представитель центра.
По итогам конкурса в номинации «Художественное чтение» диплом за первое место вручили воспитаннику ЦСПСиД района Сокол Михаилу Орлову. (ео)
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