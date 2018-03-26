Юные таланты района Сокол успешно выступили на творческом фестивале

Успешно выступили на фестивале детского творчества «Юные таланты» подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Сокол. Об этом рассказал один из сотрудников учреждения.

— Очень дружественная и веселая обстановка царила в концертном зале, болельщики активно поддерживали участников конкурса в различных номинациях. Творческие номера оказались оригинальными и яркими, жюри было не просто сделать выбор, — отметил представитель центра.