Матвиенко: Трагедия в Кемерове имеет рукотворный характер

Трагедия в Кемерове, унесшая 64 жизни, имеет рукотворный характер, ее можно было бы избежать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Такое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 1».

"Происшедшая трагедия это не разгул стихии, это вполне рукотворная трагедия, которой можно было бы избежать", — сказала она. «Все те, кто будут признаны виновными, их надо самым серьезным образом наказать. Они заслуживают такого наказания, если это халатность, если это невнимание к вопросам безопасности», — считает глава Совфеда.

Федеральные и местные власти, по ее словам, делают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим, поддержать семьи погибших. «Важно не оставить ни одного человека в беде», — подчеркнула она. Глава Совфеда также сочла уместным высказать слова благодарности пожарным, врачам, посетителям ТЦ, которые принимали участие в спасении людей, «может быть, рискуя своей жизнью».

Когда шок от случившегося пройдет, необходимо «самым тщательным образом, без эмоций» разобраться в причинах трагедии и сделать выводы на будущее, заявила Валентина Матвиенко. «Должна работать система, она должна исключать человеческий фактор. В такого рода сооружениях, где собирается много людей, детей к вопросам безопасности должен быть особый подход», — сказала она.

Конкретные меры будут предложены после анализа ситуации. «Но то, что нормативные, регламентирующие документы нуждаются корректировке в сторону усиления требований по безопасности, это уже, на мой взгляд очевидно», — считает Матвиенко. «Если потребуется изменение законодательства для строительства такого рода заведений, для контроля за ними, безусловно, мы оперативно отреагируем», — добавила она.

Среди возможных мер она назвала обязательно размещение детских площадок на нижних этажах, «более привлекательных для торговли» и потому занятых магазинами. «Давайте обезопасим детей, давайте это сделаем», — предложила глава Совфеда.