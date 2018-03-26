Студент рисует такие ужасные и смешные портреты, что от желающих нет отбоя

Ученик старшей школы из Техаса прославился в Сети после того, как предложил пользователем Твиттера нарисовать их портреты. Самое удивительное, что парень рисует очень плохо, но забавно. Он создал уже больше сотни портретов, а заявки продолжают поступать, сейчас их больше тысячи. Готовые работы парень выкладывает на своей страничке под ником «Slow Down Ralf», и народ не устаёт над ними смеяться. Кстати, вы тоже можете попросить этого парня нарисовать вас.

Как вам такое творчество? Хотели бы, чтобы ваш портрет нарисовали в таком стиле?