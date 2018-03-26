Премьеры недели: 7 новых сериалов с 26 марта по 1 апреля 

Март набирает обороты: на этой неделе у нас уже семь телевизионных новинок, которые не стоит пропускать.
Террор / The Terror
Дата премьеры: 26 марта
Канал: AMC, США В ролях: Джаред Харрис, Тобайас Мензис, Киран Хайндс, Пол Рэди, Нив Нилсен
О чем: 1847 год. В ходе экспедиции по освоению Арктики корабли «Террор» и «Эребус» под командованием офицера Королевского военно-морского флота сэра Джона Франклина отправляются на исследование Северно-Западного прохода. В пути морякам придется столкнуться не только с суровыми погодными условиями, болезнями и голодом, но и с с таинственным чудовищем, убивающим и пожирающим участников экспедиции.
Улетный экипаж
Дата премьеры: 26 марта
Канал: СТС, Россия
В ролях: Алексей Чадов, Наталья Бардо, Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова
О чем: с помощью шантажа умница, красавица и лучшая в летном училище Полина Овечкина уговаривает упрямого грубияна Кулагина бросить грузовые самолеты, возглавить гражданский экипаж и взять ее вторым пилотом. Но летчики авиакомпании «Восторг Авиа» не готовы делить самолет хоть и с профессионалом, но на каблуках.
Разделенные вместе / Splitting Up Together
Дата премьеры: 27 марта
Канал: ABC, США В ролях: Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Чоу О чем: Убедившись, что любовь угасла и семейная жизнь подошла к своему финалу, супруги Фишер решают развестись. К всеобщему удивлению, расставание оказывает на пару противоположный эффект.
Стартап / Alex, Inc.
Дата премьеры: 28 марта
Канал: ABC, США В ролях: Зак Брафф, Тия Сиркар, Джон Патрик Джордан, Элиша Хениг, Катрин Дэвис
О чем: в один прекрасный день успешный радиожурналист, глава семьи и отец двоих детей Алекс Шуман увольняется со стабильной работы, чтобы открыть собственную компанию в сфере социальных медиа. Вскоре энтузиаст обнаруживает, что реализовать заветную мечту вовсе не так просто, как предполагалось.
В конце концов / In the Long Run Дата премьеры: 29 марта
Канал: SKY 1, Великобритания В ролях: Идрис Эльба, Джимми Экинбола, Билл Бэйли, Мадлен Аппиа, Келли Ширли
О чем: 80-е годы, Лондон. Семья Ишмон из Сьерра-Леоне вот уже 13 лет живет спокойной жизнью в Лондоне. Но все меняется, когда к ни приезжает погостить энергичный брат главы семейства.
Сирена / SirenДата премьеры: 29 марта Канал: Freeform, США В ролях: Алекс Роу, Патрик Галлахер, Энтони Харрисон, Йен Вердан, Рина Оуэн
О чем: жители маленького городка Бристоль-Коув, расположенном на побережье, помнят древнюю легенду о якобы живших в этих краях русалках. Но появление в городе странной незнакомки и события, которые начинают после этого происходить, наводят горожан на мысли, что миф может оказаться правдой.
Опасная книга для мальчиков / The Dangerous Book for Boys
Дата премьеры: 30 марта
Канал: Amazon, США В ролях: Крис Диамантополос, Эринн Хэйс, Гэбриел Бейтман, Дрю Пауэлл, Киан Зелински
О чем: после смерти отца трое братьев получают оставленную им в наследство книгу, в которой собраны полезные советы, значимые предметы и интересные факты из самых разных областей знаний. Листая этот путеводитель по детству, младший сын Уайатт все чаще погружается в мир своих фантазий, где он встречается со своим отцом.