Премьеры недели: 7 новых сериалов с 26 марта по 1 апреля

Март набирает обороты: на этой неделе у нас уже семь телевизионных новинок, которые не стоит пропускать.

Террор / The Terror

Дата премьеры: 26 марта

О чем: 1847 год. В ходе экспедиции по освоению Арктики корабли «Террор» и «Эребус» под командованием офицера Королевского военно-морского флота сэра Джона Франклина отправляются на исследование Северно-Западного прохода. В пути морякам придется столкнуться не только с суровыми погодными условиями, болезнями и голодом, но и с с таинственным чудовищем, убивающим и пожирающим участников экспедиции.

Улетный экипаж

Дата премьеры: 26 марта

Канал: СТС, Россия

О чем: с помощью шантажа умница, красавица и лучшая в летном училище Полина Овечкина уговаривает упрямого грубияна Кулагина бросить грузовые самолеты, возглавить гражданский экипаж и взять ее вторым пилотом. Но летчики авиакомпании «Восторг Авиа» не готовы делить самолет хоть и с профессионалом, но на каблуках.

Разделенные вместе / Splitting Up Together

Дата премьеры: 27 марта

Канал: ABC , США В ролях: Оливер Хадсон Дженна Фишер , Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Чоу О чем: Убедившись, что любовь угасла и семейная жизнь подошла к своему финалу, супруги Фишер решают развестись. К всеобщему удивлению, расставание оказывает на пару противоположный эффект.

Стартап / Alex, Inc.

Дата премьеры: 28 марта

Канал: ABC, США В ролях: Зак Брафф, Тия Сиркар , Джон Патрик Джордан, Элиша Хениг, Катрин Дэвис

О чем: в один прекрасный день успешный радиожурналист, глава семьи и отец двоих детей Алекс Шуман увольняется со стабильной работы, чтобы открыть собственную компанию в сфере социальных медиа. Вскоре энтузиаст обнаруживает, что реализовать заветную мечту вовсе не так просто, как предполагалось.

В конце концов / In the Long Run Дата премьеры: 29 марта

О чем: 80-е годы, Лондон. Семья Ишмон из Сьерра-Леоне вот уже 13 лет живет спокойной жизнью в Лондоне. Но все меняется, когда к ни приезжает погостить энергичный брат главы семейства.

О чем: жители маленького городка Бристоль-Коув, расположенном на побережье, помнят древнюю легенду о якобы живших в этих краях русалках. Но появление в городе странной незнакомки и события, которые начинают после этого происходить, наводят горожан на мысли, что миф может оказаться правдой.

Опасная книга для мальчиков / The Dangerous Book for Boys

Дата премьеры: 30 марта

О чем: после смерти отца трое братьев получают оставленную им в наследство книгу, в которой собраны полезные советы, значимые предметы и интересные факты из самых разных областей знаний. Листая этот путеводитель по детству, младший сын Уайатт все чаще погружается в мир своих фантазий, где он встречается со своим отцом.