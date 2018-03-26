Мария Кравцова рассказала, как защищает детей от болезней

33-летняя телеведущая, дизайнер и кулинар Мария Кравцова воспитывает двух малышей и вопрос их здоровья для нее очень актуален. Тему детского иммунитета и болезней звезда недавно подняла в своем микроблоге, рассказав о своих попытках избежать подобных неприятностей у своих крох.

Известная телеведущая и блогер Маша Кравцова сейчас находится в США. Женщина призналась, что уехать из снежной столицы раньше у нее просто не было возможности из-за работы, поэтому традиционная для многих звезд «зимовка» в теплых краях стала встречей весны. Хотя в Москве до сих пор погода вовсе не весенняя, хоть сколько на календарь не гляди, а снег на улицах таять не спешит. Как известно, весна — тяжелый период для маленьких детей и их мамочек. Иммунитет за длинные зимние месяцы ослаб, а вирусы не дремлют, поэтому сезон различных заболеваний как раз в разгаре. Именно этот вопрос, а точнее, как уберечь своих крох от весенней простуды, подняла в своем микроблоге Маша.

Мария поделилась в Инстаграме своим материнским опытом и рассказала читательницам, как она укрепляет иммунитет своих детей, чтобы избежать различных сезонных заболеваний. Первым пунктом звезда назвала выезд на морское побережье. Маша попросила «не кидать в нее тапки», ведь она прекрасно понимает, что такая возможность есть далеко не у всех, а ее нынешний выезд на побережье вполне могут поставить ей в упрек. Однако она призывает родителей при любой возможности и в любое время года отвозить малышей к морю. Далее Маша упомянула такой важный фактор, как свежий воздух. Больше прогулок на улице, выезды за город и выходные на природе. Ну а воздух в помещении, как всем известно, лучше увлажнять.

Больше витаминов — еще одна вроде бы известная истина, о которой в суете даже заботливые мамы частенько забывают. «Кто удивится, если я скажу, что для иммунитета важен витамин С? А вы знаете, что его в разы больше в облепихе и шиповнике, чем в бруснике (хотя ее помощь иммунитету тоже сложно переоценить) и апельсинах? Поэтому я облепиху стараюсь держать для разных морсов и ягодных чаев», — пишет Мария. Также знаменитость упомянула питание, в частности подчеркнула важность грудного вскармливания и призналась, что в зимний сезон использует летние запасы — замороженные овощи и фрукты. «Еще в помощь идут мед, сухофрукты, орехи, чеснок, цитрусы, разные перетертые ягоды с подсластителями (варенье я делаю крайне редко). Все это добро идет у нас в выпечку, десерты, напитки и горячие блюда», — подчеркивает блогер. Ну и напоследок Маша призвала своих подписчиц избегать самолечения, самостоятельно не назначать детям антибиотики и противовирусные препараты, а также научить детей правильно мыть руки. Ну а мамочкам посоветовала чаще проводить дома влажную уборку.