Конкурс детских рисунков в преддверии ЧМ-2018 продлен до 16 апреля

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года « Аргументы и факты — Северный Кавказ» совместно с министерством финансов Ставропольского края запускают конкурс детских рисунков «Рублик и футбол».

Рублик — ярый болельщик, с нетерпением ждёт каждое футбольное сражение. Но как он выглядит, пока не знает никто. Вся надежда на фантазию юных художников! Придумайте, нарисуйте карандашами, красками или фломастерами, сфотографируйте рисунок и пришлите нам по электронному адресу konkurs@aifsk.ru до 16 апреля. ​

Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет.

Победитель определится по итогам двухдневного голосования на нашем сайте, которое будет проходить 18 и 19 апреля.

Отправляя работу на конкурс, не забудьте указать имя и возраст автора рисунка, свой контактный телефон и откуда вы.

Трех победителей ждут призы от министерства и редакции «АиФ-СК». Авторы рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, получат по набору подарков, который будет включать флешку-браслет, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.