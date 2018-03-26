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Конкурс детских рисунков в преддверии ЧМ-2018 продлен до 16 апреля
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Конкурс детских рисунков в преддверии ЧМ-2018 продлен до 16 апреля 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года «Аргументы и факты — Северный Кавказ» совместно с министерством финансов Ставропольского края запускают конкурс детских рисунков «Рублик и футбол».
Рублик — ярый болельщик, с нетерпением ждёт каждое футбольное сражение. Но как он выглядит, пока не знает никто. Вся надежда на фантазию юных художников! Придумайте, нарисуйте карандашами, красками или фломастерами, сфотографируйте рисунок и пришлите нам по электронному адресу konkurs@aifsk.ru до 16 апреля. ​
Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет.
Победитель определится по итогам двухдневного голосования на нашем сайте, которое будет проходить 18 и 19 апреля.
Отправляя работу на конкурс, не забудьте указать имя и возраст автора рисунка, свой контактный телефон и откуда вы.
Трех победителей ждут призы от министерства и редакции «АиФ-СК». Авторы рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, получат по набору подарков, который будет включать флешку-браслет, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
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