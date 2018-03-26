Врачи приглашают на лекции

В программе — акции и лекции для будущих мам, родителей с детьми, ветеранов и всех, кто заботится о своем здоровье.

На Юго-Западе столицы расписание дней открытых дверей будет следующим:

— 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 и 26 апреля в 13.30 — Центр планирования семьи и репродукции, филиал № 1 «Родильный дом № 10» (ул. Азовская, д. 22) — «Школа матерей», консультация врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, о технике дыхания, подготовке к родам, о документации при поступлении. Тел. : +7 (910) 462-19-07. Поучаствовать в акции приглашают будущих родителей.

— 19 апреля в 14.00 — Городская клиническая больница имени Виноградова, роддом № 4 — день открытых дверей для семейных пар, ожидающих рождения ребенка. Здесь представят подробную информацию о роддоме, обсудят организационные вопросы по правилам госпитализации в роддом по всем источникам финансирования (ОМС, платно), видам и порядку заключения договоров, присутствию мужа или членов семьи на родах, подготовки к родам, течению родов, обезболиванию в родах, заготовки пуповинной крови для выделения и хранения стволовых клеток, послеродового пребывания мамы и новорожденного, наблюдению ребенка в детской клинике до одного года, вакцинации новорожденного и так далее. На вопросы пришедших ответят акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи и другие специалисты. Записаться можно по тел. : +7 (495) 103-46-66.

— 20 апреля в 16.00 — Центр планирования семьи и репродукции (Севастопольский пр-т, дом 24А) — день открытых дверей. Главврач расскажет о специфике работы Центра планирования семьи и репродукции и предстоящих планах. Также можно увидеть работу центра изнутри: заглянуть в дородовое отделение, в палату послеродового отделения, родильный блок, а также познакомиться с врачами. Тел. : +7 (962) 911-11-11.

— 21 апреля с 12.00 до 16.30 — библиотека № 182 (ул. Дмитрия Ульянова, д. 43, каб. № 1). В рамках «Библионочи» состоится психопросветительский проект «Сказать не могу молчать». В программе мероприятия: театрально-музыкальные этюды творческой студии ПКБ № 1 имени Алексеева; бесплатные анонимные консультации психиатров, психологов, психотерапевтов; творческие мастер-классы по арт-терапии; выставка картин художников с психиатрическим опытом и другое. Проект представляет интерес для широкой аудитории.

— 26 апреля в 14.00 — Центр планирования семьи и репродукции, филиал № 1 «Родильный дом № 10» (ул. Азовская, д. 22). Заместитель главного врача расскажет о специфике работы роддома и предстоящих планах, ответит на интересующие вопросы. Тел. : +7 (926) 155— 96-99.

— 26 апреля в 14.00 — Городская клиническая больница имени Виноградова, конференц-зал (ул. Вавилова, д. 61, корп. 1) — день открытых дверей «Опухоли яичников. Когда оперировать». Будет представлена подробная информация о работе гинекологического отделения, также будут обсуждаться организационные вопросы, порядок госпитализации в гинекологическое отделение пациенток с заболеваниями органов малого таза, а также дана полная информация по заболеваниям, требующим оперативного лечения. Запись через колл-центр по тел. : +7 (495) 103-46-66.