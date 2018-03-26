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Вокалистки из Хорошево-Мневников отличились на городском конкурсе
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Вокалистки из Хорошево-Мневников отличились на городском конкурсе 

Управа района Хорошево-Мневники 21 минуту назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Воспитанницы творческой мастерской «Воображариум» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» победили в конкурсе вокального искусства городского открытого фестиваля-конкурса «Джазовая весна. Вокал», который проходил в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».
— Софья Хает стала лауреатом первой степени, Диана Татаренко — лауреатом второй степени, Анастасия Зайцева — дипломантом. Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих успехов и свершений, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, воспитанницы обучаются у педагога Софьи Кузнецовой. (ео)
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