Вокалистки из Хорошево-Мневников отличились на городском конкурсе 

Воспитанницы творческой мастерской «Воображариум» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» победили в конкурсе вокального искусства городского открытого фестиваля-конкурса «Джазовая весна. Вокал», который проходил в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».
— Софья Хает стала лауреатом первой степени, Диана Татаренко — лауреатом второй степени, Анастасия Зайцева — дипломантом. Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих успехов и свершений, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, воспитанницы обучаются у педагога Софьи Кузнецовой. (ео)