Вокалистки из Хорошево-Мневников отличились на городском конкурсе

Воспитанницы творческой мастерской «Воображариум» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» победили в конкурсе вокального искусства городского открытого фестиваля-конкурса «Джазовая весна. Вокал», который проходил в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины».