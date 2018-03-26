В год 150-летия Горького в Институте Пушкина заново оценили его творчество

Кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы Института Пушкина Александр Пашков поделился своими взглядами.

Отношение читателей к Горькому менялось как минимум трижды. До революции у него была слава модного драматурга, при Советах на него повесили ярлык пролетарского писателя, сделали из Горького «наше всё», сразу после распада СССР к нему стали относиться с прохладцей или даже неприязнью, как и ко всему, что считали советским (хотя и не сбрасывали со счетов окончательно: понимали, что слишком велик масштаб), а сейчас открывают его заново, все чаще сравнивают молодых писателей не с Пушкиным, Достоевским или Булгаковым, а именно с Горьким.

Неизменным остается одно: интерес к личности и творчеству Горького не ослабевает уже на протяжении ста с лишним лет. Горький всегда актуален, но в каждую эпоху его творчество по-новому вписывается в мировоззренческий, общественно-политический и художественный контекст. Немудрено: Горький универсален и парадоксален. Он писал во многих жанрах (повесть, роман, рассказ, стихотворение, сказка, пьеса), обращался к очень разным темам (любовь, революция, предательство, поиски смысла жизни), странным образом соединял романтизм с натурализмом, ницшеанство с христианством, революционные взгляды с гуманизмом.

Такой мировоззренческий и эстетический коктейль подходит для культурного меню любой эпохи: каждый находит в нем оттенок вкуса, отвечающий своим потребностям и пристрастиям. Романтические натуры восхищаются красивыми легендами о Данко («Старуха Изергиль») и Марко («Валашская сказка»), люди, склонные к философским исканиям, вдумчиво читают «Исповедь», те, кто интересуется революцией, независимо от своих взглядов, перечитывают как прореволюционный роман «Мать», так и почти контрреволюционные «Несвоевременные мысли», театралы наслаждаются новаторством Горького-драматурга, любители афоризмов цитируют крылатые фразы из горьковских пьес и стихотворений («Человек — это звучит гордо» из драмы «На дне», «Рожденный ползать летать не может» из «Песни о Соколе», «Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют» из «Валашской сказки»).

Горький многогранен и всегда дает возможность открыть в нем что-то новое, до сих пор неизвестное нам, — как в человеке, так и в литераторе.