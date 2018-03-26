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Казань получила премию Ли Куан Ю в специальной номинации
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Казань получила премию Ли Куан Ю в специальной номинации 

Казанский репортер 13 минут назад
Фото: Казанский репортер
Казань стала первым городом России, отмеченным премией Ли Куан Ю в рамках специальной номинации. Столица Татарстана отмечена за успехи в управлении, а также инновационное городское хозяйство. О достижении в ходе заседания исполкома города заявила первый заместитель главы администрации Евгения Лодвигова. По словам Лодвиговой, жюри восхитила работа властей города в разных сферах, в том числе, организации питания, медицины, спорта и поддержке института семьи. Все это привело к улучшению качества жизни населения, добавляет Лодвигова, ссылаясь на мнение представителей премии.
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