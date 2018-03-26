Легендарный рокер Элис Купер накануне приезда в Москву с группой Hollywood Vampires рассказал, что излечился от алкоголизма благодаря Иисусу

Но 37 лет назад, будучи в постоянных загулах с музыкантами, которые вскоре ушли из жизни из-за алкоголя и наркотиков, Купер оказался перед выбором — умереть или завязать. Он выбрал второе. В больнице ему сразу поставили диагноз — хронический алкоголизм. А после курса реабилитации Купер обратился к Богу.

"Моя жена и я — оба христиане, — рассказывает 70-летний рок-музыкант. — Мой отец был пастором, а дедушка был проповедником евангелистом. Я вырос в церкви, а затем ушел от нее так далеко, что вернуться смог только оказавшись при смерти".

"В христианстве нет ничего, что отвергало бы или запрещало рок, можно быть глубоко верующим человеком и одновременно рок-звездой… Но у большинства неверное, деформированное представление о религии. Они думают, что христиане всегда точно следуют правилам, вечно молятся, не поступают неправильно… Все это не имеет никакого отношения к вере. Главное — ваши отношения с Иисусом Христом ", — поделился Купер.

Как сообщает ежедневная газета Нью-Йорка

Daily News, один из самых экстравагантных ветеранов рока женат с 1976 и утверждает, что никогда не был ей неверен, ежедневно читает Библию, каждое воскресенье ходит в церковь. Благодаря вере, никто из его трех детей никогда не испытывал проблем с алкоголем или наркотиками.

Ранее в интервью

"Коммерсанту"

перед приездом в Москву Элис Купер рассказал, что «когда мы записывали первый альбом Hollywood Vampires, мы хотели отдать дань памяти всем нашим друзьям, которые не справились с зависимостью от алкоголя и наркотиков, вот этому „клубу „27“. Мы с Джо Перри когда-то были в шаге от того, чтобы разделить ту же участь. И вот мы сидели в студии, я посмотрел на людей вокруг и сказал: „В этой комнате все трезвые“. Уникальность Hollywood Vampires в том, что в какой-то момент каждый из нас нашел в себе смелость принять решение не умирать. Вместо этого мы продолжали делать музыку“.