«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Гоголь. Вий»

29 марта в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма « Гоголь . Вий».

Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоём они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.

Билеты в продаже http://www.cinemapark.ru/booking/selection/20/2110198/