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«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Гоголь. Вий»
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«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Гоголь. Вий» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
29 марта в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма «Гоголь. Вий».
Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоём они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.
В продолжении одного из главных кассовых хитов минувшего года молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих помощников — полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), к которым присоединится новый персонаж — охотник на ведьм и философ Хома Брут (Алексей Вертков).
Билеты в продаже http://www.cinemapark.ru/booking/selection/20/2110198/
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