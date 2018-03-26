Советский космонавт пообщался со студентами МФЮА

В Московском финансово-юридическом университете МФЮА прошла встреча с дважды Героем Советского Союза, ученым, профессором и космонавтом Виктором Петровичем Савиных ! Он рассказал, как поменялось его отношение к Земле после полета в космос, о фильме «Салют-7» и том, чем занимался на орбите, когда выдавалось свободное время.

Студенты просто засыпали космонавта многочисленными вопросами. Ребят интересовало, какие ощущения испытывает космонавт, о фильме «Салют-7», в основу которого положена история подвига Виктора Петровича и Владимира Джанибекова , о спасении потерявшей управление станции, о приметах, о современной космонавтике и о многом другом.

«В фильме «Салют–7» много неправды. Не было пожара, не было выхода в открытый космос, мы не сбивали кувалдой датчик. Сценаристы советовались со мной, но не учли мои правки. Но в целом, на 50 процентов фильм мне понравился. Вопросы гражданственности, патриотизма, желания помочь стране затрагивают нас всех, и в фильме они отражены правильно, — поделился Виктор Петрович. — Прекрасная графика, она очень точно отражает внутренний облик станции и переходы по ней, космическое пространство.

Виктор Петрович заметил, отвечая на очередной вопрос, что после полета в космос его изменилось отношение к родной планете. «Когда ты из космоса видишь ее, изуродованную стройками и другой деятельностью человека, каждый свой полет наблюдаешь, как уменьшается Аральское море, очень меняется отношение к родной планете», — отметил космонавт. Также он признался, что очень скучает по космосу.

Второй полёт в космос командира корабля Джанибекова и Савиных в качестве бортинженера на корабле «Союз Т-13» считается самым сложным с технической точки зрения в истории отечественной космонавтики. После сбоя основного оборудования командной радиолинии и выдачи неверных команд из ЦУПа, станция «Салют-7», вследствие сбоя питания, перешла в полностью неуправляемый полёт. Для восстановления контроля над станцией была отправлена экспедиция на модифицированном под эти цели корабле «Союз Т-13» в составе Джанибекова и Савиных. События этой экспедиции Савиных описал в своей книге «Записки с мёртвой станции». Именно эту книгу получили в финале встречи авторы самых лучших вопросов. Виктор Петрович подписал их ребятам, а потом было сделано коллективное селфи.

К слову, по решению ученого совета МФЮА Виктору Петровичу Савиных было присвоено звание почетного профессора Московского финансово-юридического университета.