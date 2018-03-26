Рукодельницы Коптева сплели сов из бисера

В студии семейного творчества «Дружный дом» центра «Радость» на Михалковской состоялся мастер-класс по плетению из бисера символа мудрости и знаний — совы.

— Участницы с удовольствием применяли полученные на предыдущих занятиях знания при плетении своей птицы, — отметили в администрации «Радости». — Многие выбрали необычные цвета бисера для работы, и совы получились яркие, неординарные.

Дети и взрослые остались довольны своими работами. Как уточнили в центре, следующий мастер-класс состоится 28 марта в 17.

30. (ео)