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Рукодельницы Коптева сплели сов из бисера
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Рукодельницы Коптева сплели сов из бисера 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В студии семейного творчества «Дружный дом» центра «Радость» на Михалковской состоялся мастер-класс по плетению из бисера символа мудрости и знаний — совы.
— Участницы с удовольствием применяли полученные на предыдущих занятиях знания при плетении своей птицы, — отметили в администрации «Радости». — Многие выбрали необычные цвета бисера для работы, и совы получились яркие, неординарные.
Дети и взрослые остались довольны своими работами. Как уточнили в центре, следующий мастер-класс состоится 28 марта в 17.
30. (ео)
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