Лана Дель Рей договорилась с Radiohead

Поводом для спора стала песня Get Free, в которой коллектив усмотрел сходство со своим хитом Creep.

В минувшие выходные на концерте в рамках фестиваля Lollapalooza в Бразилии певица исполнила Get Free и сказала, что ситуация с иском разрешилась.

"Полагаю, теперь я могу петь эту песню, когда захочу, правда?" — добавила Дель Рей.

Комментариев со стороны Radiohead пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Radiohead не подавали иск в суд против Ланы Дель Рей.